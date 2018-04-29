Льгота из долгого ящика. Почему компенсацию за капремонт ждали два года? 

Госсовет РТ принял поправки в закон об адресной соцподдержке в РТ, вводящие компенсацию платы за капремонт. Она предусмотрена для одиноких собственников жилья старше 70 (в размере 50%), 80 лет (100%), а также для собственников, проживающих в семье из неработающих пенсионеров.
Теперь и нам по силам!
«Более 165 тысяч жителей РТ уже получают субсидию-льготу в размере 50% расходов на оплату жилья, в которую включается и компенсация оплаты взносов за капремонт, — пояснила министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. — Это участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф и инвалиды». По словам министра, получателями дополнительной компенсации станет 45 961 татарстанец, не попадающий в эти льготные категории. В год на выплату компенсаций в РТ потратят 55,5 млн рублей.
Ввести такую льготу республика могла ещё в конце 2015 года. Регионы получили такое право благодаря поправкам в Жилищный кодекс РФ. Однако законопроект о компенсации платы за капремонт был внесён в Госсовет РТ только в начале 2017 года — фракцией КПРФ.
«Мы хотели сделать это раньше, — говорил депутат Артём Прокофьев. — Но была информация, что руководство Татарстана само выйдет с такой инициативой, ведь подавляющее большинство субъектов РФ такую компенсацию уже ввело. Однако республика не только не поддержала пожилых, но и потеряла федеральные субсидии. На эти компенсации выделялась помощь из бюджета РФ. В 2016 году для Башкортостана предусмотрели 193 млн рублей, для Нижегородской области — 138 млн руб., Удмуртии — 102 млн руб., Ульяновской обл. — 31 млн руб., РТ — 29 млн руб.»
Республика не получила субсидий и в 2017 году, хотя они были предусмотрены. Законопроект о компенсациях, внесённый Эльмирой Зариповой, принят только сейчас. Зато сразу в трёх чтениях в один день.
«Хорошо, что эта льгота появилась, — одним из первых позвонил в редакцию читатель Владимир Морозовский. — Но почему РТ стала 81-м регионом, принявшим её? Почему мы потеряли два года, не получая эту льготу?».
По словам председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, решение дотировать 58% затрат на эту компенсацию федеральный центр принял только в 2017 году (видимо, раньше предлагалось меньше. — Прим. авт.). И эта задача — профинансировать остальные 42% — стала по силам и Татарстану. Между тем раньше звучали и такие объяснения, что у пожилых в РТ и без того масса льгот. Мол, они живут лучше сверстников в других регионах.
На ком экономим?
Остаётся только гадать, почему закон вступит в силу только 1 июня 2018 года. «Мы — исполнительный орган власти и призваны исполнять принятые законодательным органом законы, а не обсуждать их», — ответили в минтруде РТ. «Думаю, предоставление льготы надо ввести с начала 2018 года, — говорит А. Прокофьев. — Откладывать ещё на полгода неправильно. Республика опять экономит, экономит на пожилых — иного объяснения я не вижу».
Каким образом будет предоставляться компенсация, пока неизвестно. «АиФ-Казань» направил запрос в минтруд РТ и в ближайшее время опубликует разъяснение.