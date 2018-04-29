Льгота из долгого ящика. Почему компенсацию за капремонт ждали два года?

Госсовет РТ принял поправки в закон об адрес­ной соцподдержке в РТ, вводящие компенсацию платы за капремонт. Она предусмотрена для одиноких собственников жилья старше 70 (в размере 50%), 80 лет (100%), а также для собственников, проживающих в семье из неработающих пенсионеров.

Теперь и нам по силам!

«Более 165 тысяч жителей РТ уже получают субсидию-льготу в размере 50% расходов на оплату жилья, в которую включается и компенсация оплаты взносов за капремонт, — пояснила министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова . — Это участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф и инвалиды». По словам министра, получателями дополнительной компенсации станет 45 961 татарстанец, не попадающий в эти льготные категории. В год на выплату компенсаций в РТ потратят 55,5 млн рублей.

Ввести такую льготу республика могла ещё в конце 2015 года. Регионы получили такое право благодаря поправкам в Жилищный кодекс РФ . Однако законопроект о компенсации платы за капремонт был внесён в Госсовет РТ только в начале 2017 года — фракцией КПРФ

Республика не получила субсидий и в 2017 году, хотя они были предусмотрены. Законопроект о компенсациях, внесённый Эльмирой Зариповой, принят только сейчас. Зато сразу в трёх чтениях в один день.

«Хорошо, что эта льгота появилась, — одним из первых позвонил в редакцию читатель Владимир Морозовский. — Но почему РТ стала 81-м регионом, принявшим её? Почему мы потеряли два года, не получая эту льготу?».

По словам председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, решение дотировать 58% затрат на эту компенсацию федеральный центр принял только в 2017 году (видимо, раньше предлагалось меньше. — Прим. авт.). И эта задача — профинансировать остальные 42% — стала по силам и Татарстану. Между тем раньше звучали и такие объяснения, что у пожилых в РТ и без того масса льгот. Мол, они живут лучше сверстников в других регионах.

На ком экономим?

Остаётся только гадать, почему закон вступит в силу только 1 июня 2018 года. «Мы — исполнительный орган власти и призваны исполнять принятые законодательным органом законы, а не обсуждать их», — ответили в минтруде РТ. «Думаю, предоставление льготы надо ввести с начала 2018 года, — говорит А. Прокофьев. — Откладывать ещё на полгода неправильно. Республика опять экономит, экономит на пожилых — иного объяснения я не вижу».