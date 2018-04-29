Голландские специалисты приступили к проколу второго сектора полигона «Ядрово»

Специалисты из голландской компании Multriwel 29 апреля начали делать проколы на втором секторе полигона «Ядрово». Всего тело полигона разделено на 17 зон. Землю прокалывают с помощью специального ститчера. Глубина отверстия составляет 20 метров.

Источник фото: Канал 360 Через получившиеся проколы в тело мусорного полигона будут установлены гибкие трубки, которые выведут свалочный газ.

Источник фото: Канал 360 После завершения процесса проколов ститчерами на территории «Ядрово» установят горизонтальную газоотводную систему. По ней, как по желобам, газ из проколов будет поступать в большую емкость, а оттуда — к высокотемпературному факелу для утилизации, а впоследствии и к генератору для выработки энергии.