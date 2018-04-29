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Голландские специалисты приступили к проколу второго сектора полигона «Ядрово»
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Голландские специалисты приступили к проколу второго сектора полигона «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из голландской компании Multriwel 29 апреля начали делать проколы на втором секторе полигона «Ядрово». Всего тело полигона разделено на 17 зон. Землю прокалывают с помощью специального ститчера. Глубина отверстия составляет 20 метров.
Источник фото: Канал 360  Через получившиеся проколы в тело мусорного полигона будут установлены гибкие трубки, которые выведут свалочный газ.
Источник фото: Канал 360  После завершения процесса проколов ститчерами на территории «Ядрово» установят горизонтальную газоотводную систему. По ней, как по желобам, газ из проколов будет поступать в большую емкость, а оттуда — к высокотемпературному факелу для утилизации, а впоследствии и к генератору для выработки энергии.
Ранее об инновационной системе дегазации журналистам рассказал коммерческий директор компании Multriwel Юджин Тиммерманс. Он уточнил, что технология проколов ститчером — личная разработка голландской фирмы.
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