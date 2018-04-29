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Женщина впервые вошла в совет директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco
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Женщина впервые вошла в совет директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 29 апреля. Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной-членом совета директоров в истории саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Линн Эльзенханс, ранее занимавшая пост генерального директора американской нефтяной компании Sunoco, названа в числе пяти новых членов, введенных в состав совета директоров саудовской корпорации. Кроме нее, новыми директорами стали министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.
Как отмечает Reuters, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины, занимающие столь высокие посты, остаются редким явлением.
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