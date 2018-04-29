Женщина впервые вошла в совет директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

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Конно-автомобильным пробегом отметили в Нальчике День возвращения балкарцев на Родину

Около 40 гостиниц подготовили для участников ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане

Участники приуроченного к 9 мая автопробега возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте