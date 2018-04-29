Крымские древние греки, или Дикое поле счастья и любви

Как вы проводите выходные? Где бываете, что видите?

Кто-то заворчит: «Какие еще выходные? У меня не бывает выходных, всегда найдется какая-нибудь работа!» Это верно, но неправильно. Верно в том, что работа по выходным действительно находится — уборка по дому, стирка, дача, поход в магазин и на рынок… А неправильно потому, что так может и вся жизнь пройти — в уборке, стирке… Отдыхать не просто нужно, а жизненно необходимо! Причем полноценно и в свое удовольствие. Говорят, кто хорошо отдыхает, тот и работает хорошо.

Ради того, чтобы увидеть красоту Крымского полуострова — его горы и каньоны, леса и море, пещеры и крепости — туристы приезжают со всей России , а уж крымчанам сам Бог велел не сидеть по выходным дома, а путешествовать по нашему благословенному краю. Нам не нужно ехать, лететь и плыть за тысячи километров, не нужно тащить тяжелые чемоданы, снимать жилье — все рядом, свое, родное, надо только захотеть!

Иногда достаточно выйти из дома, дойти до ближайшего парка, и просто погулять там, полюбоваться цветущими растениями, послушать пение птиц, подышать свежим воздухом, и, конечно, получить положительные эмоции.

У кого времени побольше, может съездить за город, пройтись по весеннему лесу, вдыхая запах первоцветов, послушать веселое журчание ручейков. Самые смелые отправляются за десятки километров, чтоб насладиться потрясающими пейзажами, подняться на горные вершины, побродить по цветущей степи и познакомиться поближе с дикой природой.

Случаются, правда, такие события, ради которых, хочешь не хочешь, ехать нужно максимально далеко и долго. Дикие тюльпаны цветут только раз в году, и самое большое тюльпанное поле находится лишь в одном месте Крыма — в южной части Керченского полуострова, рядом с Опукским заповедником. Тот, кто хотя бы раз видел это невероятное зрелище, уже никогда его не забудет и обязательно подтвердит — да, оно того стоит!

Крымские тюльпаны

С конца марта первые «разведчики» появляются здесь, чтоб узнать, зацвели или нет опукские тюльпаны. Самые продвинутые звонят егерям заповедника — уж те наверняка знают, когда приезжать. В начале апреля социальные сети завалены одними и теми же вопросами: когда, когда уже они зацветут, не пора ли, не опоздаем ли? Друзья и знакомые звонят друг другу: ну, что, едем? Конечно, едем! Но… когда, когда? Не прозевать бы!

Только представьте: сотни тысяч тюльпанов одновременно расцветают тут в середине апреля на площади в сотни гектаров! Между двумя солеными озерами, у самого синего моря! Гордо поднимают свои головки торжественно алые, вызывающе желтые, застенчиво белые и прочие бесконечные и немыслимые сочетания трех предыдущих расцветок трогательно нежных бутонов.

Вы спросите, кто их тут посадил. А вот это и есть самая большая загадка! Тюльпаны растут в разных частях полуострова тысячи лет, но только здесь, на Опукском побережье, они растут одним огромным полем. Возможно, именно в этом месте их специально высаживали греки-переселенцы, основавшие еще в пятом веке до нашей эры город Киммерик на горе Опук. Торговые корабли, приходившие к восточному берегу полуострова, увозили с собой луковицы крымских тюльпанов, которые высаживали потом в Малой Азии и Средиземноморье.

Крымские тюльпаны

По одной из версий именно так тюльпаны Тавриды попали сначала в Турцию , а оттуда — в Голландию , ошибочно называемую сегодня родиной этих цветов.

Китай, Монголия, Так что Крым может смело оспаривать первенство на прародину тюльпанов с такими странами как Иран Египет . Вполне возможно, что самые необычные формой и цветом, самые редкие и дорогие голландские тюльпаны — потомки наших скромных керченских красно-желто-белых цветочков.

При этом какими бы скромными они ни были, как бы много их не расцветало каждый год, тюльпан Шренка, а это именно он, как и множество других крымских первоцветов, занесен в Красную книгу России. Категорически запрещен сбор растений на букеты и выкапывание луковиц. Честно говоря, рука не поднимается сорвать этот прекрасный цветок, когда видишь его нежный «тюрбанчик», когда знаешь, что растет он здесь не одну тысячу лет, преодолевая морозы и засуху. Недаром его клубни прячутся на глубину до полуметра.

Поездка на поле опукских тюльпанов нелегкая, но всегда находятся смельчаки, кто ради конечной цели готов четыре часа трястись в автобусе (и это только в один конец): сначала почти 200 км по асфальту, потом еще 30 по тому, что когда-то называлось асфальтом, а сейчас можно смело назвать «фронтовой дорогой», мимо редких сел и бескрайних полей, и, наконец, около 10 км по жуткой пыльной грунтовке.

Крымские тюльпаны

Ее и грунтовкой-то назвать трудно, от дороги осталось одно название. Автобус ползет медленно, аккуратно объезжая бугры и ямы. Вот уже остался вдалеке заповедник, теряется в дымке гора Опук, позади осталось Кояшское озеро бледно сиреневого цвета, а тюльпанов все нет и нет… В автобусе царит напряженная тишина. А ну как доедем до самого моря, а тюльпанов так и не увидим? Неужели зря ехали двести пятьдесят километров, неужто напрасно тряслись четыре часа в ожидании чуда?

И вдруг — один цветочек, скромно торчащий из сочной травы, второй, третий… а вот и целая семейка, вон еще, и еще. Тишина в салоне сменилась разговорами, смехом, возгласами — все, отлегло, сбылось! Вот они, красавцы, растут, как и положено в это время года! Еще полкилометра по кускам засохшей грязи, в клубах пыли и… перед нами, наконец, огромное поле, между двумя солеными озерами, где растут испокон веков дикие тюльпаны. В этом году цветов было намного меньше, чем в прошлом, но те, кто приехал сюда впервые, все равно были в восторге от увиденного.

Крымские тюльпаны

Однако не обольщайтесь, друзья, Керченский полуостров большой, не зная дороги, здесь очень легко заплутать. А дорога там такая, что лучше ее и не знать… Поэтому удобней всего отправляться в дальнее путешествие с одной из турфирм, коих предостаточно на нашем полуострове. Во-первых, не надо беспокоиться о транспорте, отвезут с комфортом туда и обратно; во-вторых, не нужно искать, сверяться по картам и расспрашивать местных жителей — привезут куда надо; в третьих, долгую дорогу скрасит экскурсовод, рассказывая обо всем, что встречается на пути — городах и поселках, горных плато и обрывистых скалах, глубоких пещерах и античных колодцах, знаменитых полководцах и художниках, старинных крепостях и храмах. Скучно не будет, а дорога покажется намного короче.

Наконец, посетите и другие интересные объекты Керченского полуострова, зря что ли ехали в такую даль. Это и место недавнего извержения грязевого вулкана — лишний повод убедиться в непредсказуемости грандиозных явлений природы; и гора Опук с античные катакомбами, развалинами крепости, цветущими ирисами и великолепными видами на бледно-сиреневое Кояшское озеро; и каменные паруса Скал-кораблей, застывшие вдалеке от берега. Это и великолепный песчаный пляж Опукского побережья, с ракушками, необычными камешками, причудливыми корягами, выброшенными морем, криками чаек и солеными брызгами разбивающихся о берег волн.

Крымские тюльпаны

Ну, а те, кому уже посчастливилось тут побывать, конечно, вдоволь пофотографировали знаменитые опукские тюльпаны — сверху, снизу, сбоку, по одному, парами, полянками, на фоне озера, на фоне себя и, обязательно, наоборот! А еще встретили старых друзей, нашли новых, подышали свежим степным и морским воздухом, набрались впечатлений и просто замечательно провели выходной день!

И все были счастливы, недаром тюльпаны с давних пор символизируют любовь и счастье. А тут тебе сразу целое поле и счастья, и любви! И как ни старайся, друзья, такую красоту трудно описать словами, а вот увидеть ее, хотя бы раз, нужно обязательно!

Так чем вы займетесь в следующие выходные?

Крымские тюльпаны