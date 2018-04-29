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Минск замахнулся на статус велостолицы
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Минск замахнулся на статус велостолицы 

Мир24 1 час назад
В Минске появится новая полоса для велосипедистов. Она свяжет центр города с той его частью, где движение двухколесного транспорта наиболее интенсивное. В будущем мегаполис хотят сделать велостолицей, передает телеканал «МИР 24».
По данным исследований, каждый десятый житель Минска ежедневно ездит на велосипеде. В нынешнем году представители Госавтоинспекции приняли Концепцию развития велодвижения в стране. Основное внимание — инфраструктуре города и безопасности велосипедистов.
«Мы видим спрос на этот вид транспорта. Минск относительно компактный город, чтобы удобно передвигаться на велосипеде. Мы предвидим также развитие электросамокатов и электровелосипедов. В Минске сейчас сделаны достаточно важные вещи. В частности, есть городская концепция по развитию велосипедного движения, есть стратегический план до 2020 года», — рассказал председатель правления минского велосипедного общества Павел Горбунов.
Также городские власти рассматривают вопрос появления автоматического велопроката. Сеть таких пунктов может заработать уже в следующем году. Система позволяет брать в аренду велосипед в одном месте и возвращать в другом.
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