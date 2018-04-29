Красноармейцы нашего времени

День Победы для некоторых — не только повод вспомнить подвиги отцов и дедов, но и возможность самим ощутить себя в рядах Красной Армии. Корреспондент «Вечерки» отправился к тем, кто примеряет образ советских солдат, реконструкторам Великой Отечественной войны.

На входе школу №1504 журналистов встречают люди, будто бы вышедшие из кадров кинохроники Великой Отечественной: офицер Советских войск, рядовой-знаменосец и радистка в синем берете НКВД. Окно в прошлое открывает учитель истории Станислав Лавров, реконструирующий старшего лейтенанта Красной Армии.

— В моей семье было очень много фронтовиков, и мой отец тоже военнослужащий, — рассказал Лавров о начале своего реконструкторского пути. — Мне всегда нравилось «играть в солдатиков» и изучать историю. Потом я поступил на исторический факультет, участвовал в реконструкции нескольких эпох, а в 2010 году остановился на Великой Отечественной.

В школе учитель оборудовал музей 3-й Армии, где выставлены находки поисковых экспедиций, в которые Лавров выезжает вместе со своими учениками. По его словам, дети активно интересуются военной историей. А в подвале учитель истории оборудовал настоящий кабинет капитана НКВД, с патефоном и печкой-буржуйкой.

— Реконструкция доступна каждому, стоит только захотеть, — воодушевленно объясняет историк. — Это может даже выйти за рамки увлечения и стать стилем жизни.

Его слова подтверждают школьники Елена Новолокина и Александр Митяев , которых педагог вовлек в свое хобби. Ребята активно участвуют в жизни школьного музея и реконструкторских мероприятиях.

Во время экскурсии по школе Лавров рассказал, как присоединиться к движению и примерить на себя образ бойца прошлой эпохи.

-В одиночку воссоздавать облик солдата можно, но в сражениях участвовать будет затруднительно — не с самим же собой воевать. — объясняет историк. — Поэтому я бы порекомендовал энтузиастам первым делом найти клуб единомышленников.

Москве в настоящее время очень много разных реконструкторских объединений, отметил он. Их обилие историк связывает с возросшим государственным запросом на мероприятия патриотической направленности.

— Очень важно, чтобы клуб не был политизирован, — считает Лавров. — Особенно это актуально для тех, кто хочет реконструировать Вермахт. Это, несомненно, нужно, потому что в сражении участвуют минимум две стороны. Но, к сожалению, некоторые слишком вживаются в роль, и их интерес к фашистской армии выходит за рамки исторического.

Также среди обычных ошибок новичков Лавров называет отсутствие привычки проверять сведения.

— В наш информационный век необходимо тщательно подходить к проверке достоверности источников. — объясняет он. — Информационный поток очень мощный, и без критического подхода в голове будет каша.

В качестве примера реконструктор привел исторические несоответствия в кино.

— Например, СС до сих пор изображают в черной форме, хотя во время войны они сменили ее, — рассказал он. — Да и сотрудники НКВД чаще ходили в войсковой, а в кино они постоянно в своих синих фуражках. Еще бывают более мелкие ошибки — например, несоответствие фурнитуры или дальнобойное оружие в городских боях. Про компьютерные игры и вовсе говорить страшно — там сплошные штампы.

Тем не менее, по словам Лаврова, в настоящее время реконструкция сражений вышла на новый уровень. Во время мероприятий ход сражений воссоздается максимально достоверно. Даже проигранные битвы нужно воспринимать с честью, добавляет он, ведь Советский союз победил, несмотря ни на что.

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