Какие богатства есть в России, кроме газа и нефти

Повторяя мантру о том, что Россия сидит на нефтяной игле, мы забываем, что Россия богата не только пресловутыми нефтью и газом, но и многими другими ресурсами. Доля же российской нефти на мировом рынке не превышает семи процентов.

Что такое? Лес — одно из главных природных богаств России. Леса у нас больше всех в мире. Лес занимает около 45% территории России и составляет около 24% запасов всей планеты.

Уголь

Что такое? Уголь — это полезное ископаемое, которое добывается в отложениях девона-плиоцена. По сути дела, уголь — это углерод. По углю Россия занимает третье место в мире после США Китая . Россия всегда была «угольной страной», а сам уголь был не только первым горючим ископаемым, обнаруженным человеком, но и стал двигателем научно-технического прогресса. Как добывается? Способы добычи угля зависят от глубины его залегания. Если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров, то разработка ведется открытым способом. Если превышает — строится шахта. Самые глубокие шахты на территории России добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров. Сколько в России? Доказанные запасы угля в России на 2014 год 49088 миллионов тонн. Для сравнения: у США -108501 млн тонн. Где используется? Уголь используется повсеместно в промышленности как горючее, из каменного угля делают искусственный графит. Сколько стоит? Стоимость угля — плавающая и зависит от качества и цены транспортировки. В целом по России цены колеблются от 60-400 рублей за тонну (2000 г.) до 600—1300 рублей за тонну (2008 г.). На мировом рынке цена достигла 300 $ за тонну (2008), а затем опустилась до 3500-3650 рублей за тонну (2010)

Что такое? Промышленным способом Уран добывается их урановых руд. Он содержится в осадочной оболочке земной коры и в гранитном слое. Урана в мире не так и много: его содержание в земной коре 0,002%.

Россия занимает третье место в мире по общим разведанным запасам уранового сырья. В стране больше 50-ти урановых месторождения. Их общего запаса хватит примерно на 40 лет. Как добывается? Урановые руды добываются карьерным или шахтным способом, а также методом подземного выщелачивания. Сколько в России? 550 тыс. тонн, что немногим менее 10% его мировых запасов Где используется? Основное применение — атомная промышленность. Сколько стоит? $90-130 за килограмм.

Что такое? Никель -металл. По запасам никеля РФ занимает 1-е место в мире (33%). Как добывается? Добывается никель в магматических месторождениях, которые расположены в Норильском рудном районе Красноярского края и на Кольском полуострове. Сколько в России? 6 600 тыс.тонн — подтвержденных запасов, 7 300 тыс. тонн — общих запасов. Доля России в мире — 13,2%. Где используется? Никель — основа большинства суперсплавов, используется для никелирования, в промышленности, в медицине, химическом производстве. Сколько стоит? По состоянию на 2012 год цены на никель колебались в пределах от $15 500 до $17 600 за тонну.

Алмазы

Что такое? Алмазы — тоже углерод, как и уголь. Алмазы образуются в геологически стабильных районах континентов, на глубинах 100-200 километров, где температура достигает 1100-1300оС, а давление 35-50 килобар. Как добывается? В настоящее время алмазы добывают из двух типов месторождений: коренных (кимберлитовые и лампроитовые трубки) и вторичных — россыпи. Сколько в России? Россия занимает второе место по добыче алмазов в мире после Ботсваны . В стоимостном выражении объем добытых в 2014 году в России алмазов равнялся $3,733 млрд Где используется? В ювелирной, ядерной и часовой промышленности, в микроэлектронике, при производстве сверел, резцов. Сколько стоит? $140-190 за карат.

Золото

Что такое? Золото-металл. На сегодняшний день по запасам золота Россия разделяет вместе с Канадой 4-е (после ЮАР , США и Австралии ) место в мире. Как добывается? В России разведано больше 200 коренных 114 комплексных месторождений. Больше всего их в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Добывается золото из рудных и россыпных месторождений. Сколько в России? Золота в России примерно 3,5 тысяч тонн. По уровню прогнозных ресурсов Россия занимает второе место в мире, вселед за ЮАР — 25 тысяч тонн. Где используется? Повсеместно в промышленности, в ювелирном деле, как инвестиционный продукт. Сколько стоит? $1200-1300 за унцию.