НОВАТЭК изучает возможность строительства ледокола на СПГ

НОВАТЭК изучает возможность строительства ледокола, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), для своих арктических проектов по производству СПГ. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Валерий Олерский.

Заместитель министра отметил, что строительство данного ледокола пока только планируется. Будет ли НОВАТЭКом реализована идея строительства собственного ледокола на СПГ или нет — еще неизвестно, — сообщает ИА «Neftegaz.Ru».