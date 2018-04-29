НОВАТЭК изучает возможность строительства ледокола на СПГ 

НОВАТЭК изучает возможность строительства ледокола, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), для своих арктических проектов по производству СПГ. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Валерий Олерский.
Заместитель министра отметил, что строительство данного ледокола пока только планируется. Будет ли НОВАТЭКом реализована идея строительства собственного ледокола на СПГ или нет — еще неизвестно, — сообщает ИА «Neftegaz.Ru».
Валерий Олерский также добавил, что на Выборгском судостроительном заводе строятся два ледокола по заказу «Газпром нефти«, у которой также есть проекты по добыче углеводородов в Арктике. Первый ледокол, строящийся по заказу нефтяной компании, будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году. Торжественная церемония закладки головного ледокольного судна обеспечения Александр Санников состоялась 3 ноября 2015 года. А серийный ледокол — Андрей Вилькицкий — был заложен 15 декабря 2015 года. Изначально передать судна планировалось до конца 2017 года. Ледоколы будут работать на арктическом терминале Новопортовского месторождения, расположенном на западе Обской губы на полуострове Ямал.