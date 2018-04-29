Екатеринбург через Instagram: разглядываем спортивные аккаунты йогов, дайверов и скалолазов

Продолжаем рассказывать про классные аккаунты уральцев в Instagram. На этот раз тема нашей рубрики « Екатеринбург через Instagram» — самый разный спорт и здоровый образ жизни. Рассказываем, кто из местных блогеров (и не обязательно блогеров) не представляет жизни без тренировок и делится своими успехами с подписчиками.

Это и «фитоняши», которые постят свои попы, как орех, натренированные приседами со штангой, и брутальные качки, которые не могут упустить момент, чтобы похвастаться свой бицухой, и те, кто не расстаётся с двухколёсным конём, и ребята, которые занимаются необычными видами спорта. Среди них есть как профессиональные тренеры или спортсмены, так и те, кто делает это для своего удовольствия, попутно заражая этим увлечением других.

Например, дайвер Александр Горовец ведёт свой блог в Instagram из-под воды. Он погружается туда и летом, и зимой, не страшась холода и жары. В его профиле — не только красивые фотографии подводной синевы, но и полезная информация про этот опасный вид спорта — о кислородных баллонах, правилах погружения и всём прочем.

Александр Проходской не только постит свои мышцы, но и рассказывает правила их наращивания, мотивирует прямо сейчас встать с дивана и пойти в спортзал. И даже блины он ест с протеином! Александр не профессиональный тренер, он просто рассказывает о своих буднях, которых не бывает без спорта.

Йога давно вошла в моду, вот и Юлия Мишина в своём аккаунте показывает чудеса растяжки и равновесия. Она может замереть, кажется, в самой невероятной позе, а умелые фотографии отлично подчёркивают все рельефы мышц. Многие посты сопровождаются философскими высказываниями, без которых, конечно, йог — никакой не йог.

Миниатюрная девушка Анна Кольга — екатеринбурженка, которая живёт в Дубае . Она тренируется в зале на тренажёрах, занимается кардио на беговой дорожке и йогой на свежем воздухе, а ещё выполняет сложные трюки на пилоне. А недавно принимала участие в Кубке Урала по бодибилдингу. С виду хрупкая девушка, внутри — стальной человек.

Но, впрочем, в мире существует много классных видов спорта, а постить отличные кадры с накачанными мышцами можно не только из тренажёрного зала. Вот, например, 17-летний Григорий Пестов занимается скалолазанием и рассказывает об этом в своём профиле. Его фигура в разных позах на стене с зацепами иногда поражает воображение — как он вообще там держится?

Говорят, что pole-dance — это тоже спорт, который требует нехилой силы и идеальной растяжки. Попробуйте-ка покрутиться вокруг шеста на таких каблучищах, поднимая своё тело силой рук. Здесь нужно быть выносливой и гибкой, чтобы все трюки смотрелись красиво. Такое демонстрирует в своём Instagram, например, екатеринбурженка Ира Сафина.

Ну и куда без велоспорта? Екатеринбурженка Юлия Панова не расстаётся с двухколёсным железным конём зимой и летом, ездит вместе с велосипедом в путешествия, участвует в соревнованиях вместе с мужем — тоже велосипедистом. А ещё ездит с малышом в велокресле.

И под конец — держите дозу умиления. В профиле у маленькой гимнастки Златы Булатовой шпагаты, прыжки с обручем и стойки на руках. Она занимается художественной гимнастикой с самого детства. Она сама ведёт свой Instagram, или кто-то ей помогает — мы не знаем, но выглядят все эти фотографии с соревнований и тренировок очень впечатляюще.

В предыдущей нашей подборке мы публиковали аккаунты художников из Екатеринбурга, которые рисуют быстрые скетчи, а в следующий раз планируем рассказать о фуд-блогерах столицы Урала. Если у вас или ваших знакомых такой аккаунт, присылайте ссылку на него нам на почту news@corp. e1.ru, по WhatsApp, Viber или Telegram на номер +7 909 704 57 70 или в директ в наш Instagram (@e1.news).

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