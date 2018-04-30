Ещё
В Австралии расследуют возможную утечку данных о новых функциях спецслужб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Австралии расследуют возможную утечку данных о новых функциях спецслужб 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что полиция проводит расследование возможной утечки информации о том, что правительство готовит поправки, которые позволят австралийским спецслужбам собирать разведывательные данные о жителях страны, сообщает телеканал 9News.
Ранее медиакомпания News Corp распространила письма, предположительно, написанные главами департаментов правительства Грегом Мориарти и Майком Пеццулло. В них политики якобы обсуждали возможность наделения управления радиотехнической обороны Австралии (ASD) новыми полномочиями по сбору данных австралийских граждан. Главы департаментов впоследствии опровергли эту информацию. По их данным, таких предложений не поступало.
"Любая утечка из правительства вызывает беспокойство, и, насколько мне известно, федеральная полиция Австралии проводит расследование (в связи с этим)", — сказала Бишоп в эфире местной радиостанции.
По ее словам, у правительства не было планов наделять управление радиотехнической обороны Австралии новыми полномочиями.
РИА Новости: последние новости
США выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне", пишут СМИ На сайте Минобороны опубликовали схемы парадов ко Дню Победы В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна отдать мост»102
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии164
«С Россией надо общаться с позиции силы»842
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии511
Стало известно о доходах Аксенова24
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение