Екатеринбуржец, который выучился на машиниста и не смог им работать, выиграл апелляцию у РЖД

Екатеринбуржец Эдуард Сабуров выиграл апелляцию по иску РЖД о взыскании с него 67 тысяч рублей. Свердловский областной суд постановил отменить решение Железнодорожного районного суда. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Как рассказал E1.RU Эдуард, определение он получит на руки примерно через 3 недели.

Мы рассказывали, что Сабуров был в РЖД помощником машиниста, он выучился на машиниста, но работать им не смог.

— Я прошел обкатку и ушел в очередной отпуск, после него мне оставалось сдать экзамены и в дальнейшем работать в должности машиниста, — рассказывал он. — Но после выхода из отпуска я был извещен о том, что набор и перевод на любые должности в депо закрыт по распоряжению Москвы . Так и проработал я до лета 2017 года в должности помощника машиниста электровоза, не получив возможности работать по той должности, на которую РЖД выучили.

После этого РЖД через суд решили взыскать с сотрудника деньги, которые потратили на его обучение.