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Екатеринбуржец, который выучился на машиниста и не смог им работать, выиграл апелляцию у РЖД
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Екатеринбуржец, который выучился на машиниста и не смог им работать, выиграл апелляцию у РЖД 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржец Эдуард Сабуров выиграл апелляцию по иску РЖД о взыскании с него 67 тысяч рублей. Свердловский областной суд постановил отменить решение Железнодорожного районного суда. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Как рассказал E1.RU Эдуард, определение он получит на руки примерно через 3 недели.
Мы рассказывали, что Сабуров был в РЖД помощником машиниста, он выучился на машиниста, но работать им не смог.
— Я прошел обкатку и ушел в очередной отпуск, после него мне оставалось сдать экзамены и в дальнейшем работать в должности машиниста, — рассказывал он. — Но после выхода из отпуска я был извещен о том, что набор и перевод на любые должности в депо закрыт по распоряжению Москвы. Так и проработал я до лета 2017 года в должности помощника машиниста электровоза, не получив возможности работать по той должности, на которую РЖД выучили.
После этого РЖД через суд решили взыскать с сотрудника деньги, которые потратили на его обучение.
В похожей ситуации находится и Павел Нечаев, он должен вернуть РЖД по решению суда 63 тысячи. Он тоже подал апелляционную жалобу, дату ее рассмотрения еще не назначили.
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