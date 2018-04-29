Император Александр II

Российский император Александр II, из династии Романовых, родился 29 апреля (17 апреля по старому стилю) 1818 года в Москве . Он был старшим сыном императора Николая I и императрицы Александры Федоровны (урожденной принцессы Прусской). После вступления в 1825 году на престол его отца, был провозглашен наследником престола.

Александр II получил образование на базе полного университетского курса. Его наставниками были государственный деятель Михаил Сперанский , поэт Василий Жуковский , финансист Егор Канкрин и другие выдающиеся умы того времени. К девятнадцати годам Александр II владел пятью языками, знал историю, географию, статистику, математику, естествознание, логику и философию. Военные науки преподавались ему и теоретически, и практически (во время лагерных сборов). Для завершения курса обучения он совершил путешествия по России (1837) и за границу (1838-1839).

4 мая (22 апреля по старому стилю) 1834 года Александр II принес присягу в качестве наследника престола. С этого времени отец постепенно приобщал его к государственным делам, назначая членом Сената (1834), Синода (1835), Государственного совета, Комитета финансов (1841), Комитета министров, Кавказского комитета (1842) и др. Во время отъездов императора Николая I из Санкт-Петербурга в 1842 и 1845 годах Александр II заменял его на российском престоле. В 1846 и 1848 годах возглавлял Секретные комитеты по крестьянскому делу. Во время поездки на Кавказ в 1850 году участвовал в стычке с горцами, за проявленную храбрость получил орден Георгия 4-й степени.

Александр II унаследовал престол после смерти императора Николая I, произошедшей 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1855 года, в драматический для России период окончания Крымской войны (1853-1856). Неблагоприятный ход военных действий, блокада России, негативные настроения в обществе вынудили его в 1856 году подписать Парижский мирный договор, условия которого существенно ослабили позиции страны на международной арене. Одним из первых шагов Александр II во внутренней политике стало упразднение в декабре 1855 года «Бутурлинского комитета» — высшего цензурного правительственного органа, осуществлявшего негласный надзор за литературой.

Александр II венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1856 года. По случаю коронации он объявил амнистию декабристам, петрашевцам (утопические социалисты и демократы, собиравшиеся в 1840-х годах у чиновника и литератора Петрашевского и стремившиеся к переустройству самодержавной и крепостнической России), участникам польского восстания 1830-1831 годов, приостановил на три года действие рекрутской повинности, списал недоимки с крестьян.

В годы правления Александр II были осуществлены преобразования, которые затронули все сферы деятельности российского общества. Впоследствии они получили в обществе название «Великих реформ».

В 1860 году «для оживления торговых оборотов и упрочения денежной и кредитной системы» Александр II учредил Государственный банк, послуживший важнейшим инструментом реформирования общественно-экономического строя; прежние кредитные учреждения были упразднены. В 1861 году отменил крепостное право, за что его стали называть «царем-освободителем». Превращение крестьян в свободную рабочую силу способствовало капитализации сельского хозяйства и росту фабричного производства. В 1864 году была запущена судебная реформа, в результате которой в России появились всесословные суды, была установлена гласность судопроизводства, учреждена адвокатура, введены суды присяжных заседателей. В связи с подготовкой судебной реформы по изданному Александр II в апреле 1863 года закону были отменены телесные наказания.

К 1864 году относится начало создания всесословных земских учреждений, которым было вверено заведование экономическими и прочими общественными вопросами на местах. В 1870 году на основании Городового положения появились городские думы и управы.

В результате реформ в области образования самоуправление стало основой деятельности университетов, получило развитие среднее женское образование. Частным лицам и органам местного самоуправления разрешили открывать начальные школы, а женщинам получать высшее образование. Нововведения в сфере печати существенно ограничили роль цензуры и способствовали развитию средств массовой информации.

В 1874 году была осуществлена укрепившая обороноспособность России военная реформа, в соответствии с которой ввели всеобщую воинскую повинность, создали условия для формирования общенациональной армии, основанной на принципе всеобщей мобилизации, сократили срок военной службы (от 25 до 5-7 лет), реформировали систему подготовки офицерских кадров. Проводилось перевооружение армии и флота.

При Александре II государственный бюджет России впервые стал открытым, начали бурно развиваться торговля и банковский капитал, страна покрылась разветвленной сетью железных дорог.

Он проводил дифференцированную региональную политику. Александр II подавил Польское восстание 1863-1864 годов. После этого осуществил крестьянскую реформу в Царстве Польском (крестьяне стали полными собственниками земли, которой они раньше пользовались), ликвидировал местные административные и судебные учреждения, введя общероссийские. Главой администрации Царства Польского стал варшавский генерал-губернатор. Политика императора в Великом княжестве Финляндском была направлена на укрепление автономии княжества: восстановил сейм, одобрил создание собственной финляндской армии и пр. Александр II завершил Кавказскую войну (1817-1864) и окончательно присоединил к Российской империи Северный Кавказ, где ввел систему военно-народного управления во главе с наместником, который подчинялся непосредственно императору.

В годы правления Александра II в области внешней политики расширился спектр направлений — к европейскому и восточному добавились среднеазиатское и дальневосточное. Несмотря на поражение в Крымской войне, царской дипломатии удалось обеспечить мирные условия, благоприятные для проведения внутренних реформ; вывести Россию из международной изоляции; добиться отмены ограничительной статьи Парижского мирного трактата 1856 года о нейтрализации Черного моря, восстановить международный престиж России и поддерживать равновесие в Европе.

В царствование Александра II Российская империя расширилась за счет завоевания Туркестанского края и Ферганской долины и добровольного вхождения на вассальных правах Бухарского эмирата и Хивинского ханства. По Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем Россия присоединила Уссурийский край и территорию по левому берегу реки Амур. С Японией было проведено четкое разделение границы, закрепленное Петербургским договором 1875 года ( Александр II отказался от претензий на Курильские острова в обмен на переход в полное владение России всего острова Сахалин). Одновременно в 1867 году заморские владения — Аляска и Алеутские острова были уступлены США , с которыми установились добрые отношения.

В годы правления Александра II Россией была выиграна Русско-турецкая война (1877-1878). Победа в ней привела к освобождению балканских народов и обретению ими независимости, а также к увеличению влияния России в регионе и дальнейшему ослаблению Османской империи.

Царствование Александра II, несмотря на все либеральные реформы, было отмечено обострением социальных противоречий и ростом революционного движения в стране. На жизнь императора был совершен ряд покушений. Первым стал выстрел дворянина Дмитрия Каракозова в Летнем саду в 1866 году. Александра II спас крестьянин, который увидел в толпе человека с пистолетом и отвел его руку. В 1867 году во время визита в Париж ( Франция ) на императора покушался деятель польского освободительного движения. От пули Александра II заслонила лошадь одного из гвардейцев. В 1879 году революционер-народник Александр Соловьев попытался застрелить императора несколькими револьверными выстрелами, но промахнулся.

Осенью 1879 года террористы из подпольной организации «Народная Воля», поставившие своей главной целью убийство Александра II, попытались взорвать царский поезд под Москвой, когда император с семьей возвращался из Крыма . Из-за поломки паровоза был изменен график движения, и заговорщики взорвали багажный состав.

В феврале 1880 года террористы произвели взрыв в Зимнем дворце, но из-за задержки высокого гостя царская семья перенесла время ужина. От взрыва пострадали солдаты Финляндского полка.

13 марта (1 марта по старому стилю) 1881 года в результате нового нападения народовольцев Александр II получил смертельные ранения на Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова) в Санкт-Петербурге. Взрывом первой бомбы, брошенной Николаем Рысаковым, была повреждена царская карета, ранено несколько охранников и прохожих, но Александр II уцелел. Тогда другой метальщик, Игнатий Гриневицкий, подойдя вплотную к императору, бросил ему бомбу под ноги. Александр II скончался через несколько часов в Зимнем дворце и был погребен в родовой усыпальнице династии Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На месте кончины Александра II в 1907 году был воздвигнут храм Спаса-на-Крови.

Император Александра II был женат (с 1841 года) на принцессе Гессен-Дармштадтской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (в православии Мария Александровна, 1824-1880). У супругов было восемь детей: Александра, Николай, Александр, Владимир, Алексей, Мария, Сергей и Павел. Старший сын Александра II и наследник российского престола Николай Александрович скончался в Ницце от туберкулеза в 1865 году, и престол унаследовал второй сын императора Великий князь Александр Александрович (Александр III).

После смерти Марии Александровны Александр II с июля 1880 года состоял в морганатическом браке с княжной Екатериной Долгоруковой, с которой был связан с 1866 года. В декабре того же года ей и их детям (Георгию, Ольге и Екатерине), рожденным до брака, был присвоен княжеский титул и фамилия «Юрьевские».

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