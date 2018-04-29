Кто родился 29 апреля

Нина Алексеевна Черняева , член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работала в Волгоградской областной клинической больницы № 1. Была заместителем главы администрации Волгоградской области — председателем Комитета по здравоохранению и социальному развитию, министром труда и социальной защиты населения области.

Александр Владимирович Жупиков (40 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Создал и возглавил предприятия ООО «Жупиков» (переработка мясопродуктов) и ООО «Агрофирма „Жупиков“ (выращивание зерновых культур и разведение крупного рогатого скота). Избирался депутатом Тамбовской областной Думы.

А ещё в этот день родились:

Колинда Грабар-Китарович стала первой женщиной, которая заняла пост помощника генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии.

11 января 2016 года политик победила на выборах президента Хорватии.

Туималеалиифано Ваалетоа Суалауви II (71 год), вождь Самоа . Работал в органах юстиции страны. Входил в состав Совета заместителей вождя (орган, временно исполняющий обязанности главы государства в случае его смерти, временной недееспособности или нахождения за пределами государства). В июле 2017 года Законодательная ассамблея избрала его вождем Самоа.

Константин Георгиевич Скрябин (70 лет), российский биолог. Академик РАН . Основатель и директор Центра „Биоинженерия“ РАН.

Константин Скрябин первым в мире определил полную первичную структуру генов, кодирующих рибосомную РНК эукариотического организма (дрожжей-сахаромицетов), а также реализовал проекты по расшифровке

геномов микроорганизмов, вирусов, хромосом растений, разработал технологическую платформу создания нановакцин. Он — соавтор свыше 300 научных работ, в том числе более 40 изобретений.

Лариса Ивановна Удовиченко , актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Была актрисой Театра-студии киноактёра. Сейчас играет в ряде антрепризных спектаклей.

В кино она дебютировала, будучи школьницей, в картине „Счастливый Кукушкин“. В творческом багаже Ларисы Удовиченко более 100 комедийных, драматических и лирических ролей в фильмах и сериалах: „Место встречи изменить нельзя“, „Любить по-русски“, „Валентина“, „Сукины дети“, „Мэри Поппинс, до свиданья!“, „Зимняя вишня“, „Трын-трава“, „Мёртвые души“, “ Даша Васильева . Любительница частного сыска», «Женить Казанову», «Зимний сон», «Позднее раскаяние» и других.

Георгий Семёнович Шпагин (1897-1952), со­ветский конструктор оружия. Герой Социалистического Труда. Среди его наиболее значимых работ, модернизация крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва и усовершенствование танкового пулемета системы Иванова.

Известность же конструктору принесло создание 7,62‑мм «пистолета-пулемета системы Шпагина», которое стало основным оружием войск Красной армии в Великой Отечественной войне.

Александр II (1818-1881), российский император. Старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны вступил на престол 8 сентября 1856 года.

Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. Его преобразования затронули все сферы деятельности российского общества. В годы его царствования было отменено крепостное право (за что его назвали «царем-освободителем»), была введена всеобщая воинская повинность, с 25 до 15 лет сокращен срок военной службы, учреждены земства и Государственный банк. Была проведена судебная реформа, ограничена цензура и проведён целый ряд других реформ. Российская империя значительно расширилась свои границы.