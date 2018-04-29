Кто родился 29 апреля 

Елена Владимировна Панина, член Комитета Государственной Думы по международным делам. Занимала должность генерального директора Дирекции новых форм сотрудничества Торгово-промышленной палаты СССР, возглавляла Центр международных деловых проектов и Российское Земское Движение. Является председателем Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Входит в состав правления Российского Союза промышленников и предпринимателей. Избиралась депутатом Государственной Думы II, IV и Vсозывов.
Нина Алексеевна Черняева, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работала в Волгоградской областной клинической больницы № 1. Была заместителем главы администрации Волгоградской области — председателем Комитета по здравоохранению и социальному развитию, министром труда и социальной защиты населения области.
Александр Владимирович Жупиков (40 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Создал и возглавил предприятия ООО «Жупиков» (переработка мясопродуктов) и ООО «Агрофирма „Жупиков“ (выращивание зерновых культур и разведение крупного рогатого скота). Избирался депутатом Тамбовской областной Думы.
Антон Александрович Гетта (38 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Работал в администрации г. Туапсе (Краснодарский край), в министерстве экономического развития РФ, был советником министра транспорта РФ Максима Соколова. Возглавлял фонд „За честные закупки“ Общероссийского общественного движения „Народный фронт „За Россию“.
Александр Михайлович Ермаков (62 года), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Руководил экологическим фондом „Стерх“, который занимается сохранением и восстановлением популяции сибирского белого журавля — стерха. Избирался депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. С сентября 2013 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
А ещё в этот день родились:
Сергей Анатольевич Гапликов (48 лет), глава Республики Коми. Работал в префектуре Восточного административного округа г. Москвы, в Министерстве экономического развития и торговли РФ, был заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. Руководил Государственной корпорацией „Олимпстрой“. Возглавлял правительство Чувашской Республики. 30 сентября 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. 18 сентября 2016 года Сергей Гапликов победил на выборах главы региона, набрав 62,17% голосов избирателей.
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии. Занимала пост министра по вопросам европейской интеграции, возглавляла министерство иностранных дел и европейской интеграции. Была чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в США.
Колинда Грабар-Китарович стала первой женщиной, которая заняла пост помощника генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии.
11 января 2016 года политик победила на выборах президента Хорватии.
Туималеалиифано Ваалетоа Суалауви II (71 год), вождь Самоа. Работал в органах юстиции страны. Входил в состав Совета заместителей вождя (орган, временно исполняющий обязанности главы государства в случае его смерти, временной недееспособности или нахождения за пределами государства). В июле 2017 года Законодательная ассамблея избрала его вождем Самоа.
Константин Георгиевич Скрябин (70 лет), российский биолог. Академик РАН. Основатель и директор Центра „Биоинженерия“ РАН.
Константин Скрябин первым в мире определил полную первичную структуру генов, кодирующих рибосомную РНК эукариотического организма (дрожжей-сахаромицетов), а также реализовал проекты по расшифровке
геномов микроорганизмов, вирусов, хромосом растений, разработал технологическую платформу создания нановакцин. Он — соавтор свыше 300 научных работ, в том числе более 40 изобретений.
Лариса Ивановна Удовиченко, актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Была актрисой Театра-студии киноактёра. Сейчас играет в ряде антрепризных спектаклей.
В кино она дебютировала, будучи школьницей, в картине „Счастливый Кукушкин“. В творческом багаже Ларисы Удовиченко более 100 комедийных, драматических и лирических ролей в фильмах и сериалах: „Место встречи изменить нельзя“, „Любить по-русски“, „Валентина“, „Сукины дети“, „Мэри Поппинс, до свиданья!“, „Зимняя вишня“, „Трын-трава“, „Мёртвые души“, “Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Женить Казанову», «Зимний сон», «Позднее раскаяние» и других.
Георгий Семёнович Шпагин (1897-1952), советский конструктор оружия. Герой Социалистического Труда. Среди его наиболее значимых работ, модернизация крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва и усовершенствование танкового пулемета системы Иванова.
Известность же конструктору принесло создание 7,62‑мм «пистолета-пулемета системы Шпагина», которое стало основным оружием войск Красной армии в Великой Отечественной войне.
Александр II (1818-1881), российский император. Старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны вступил на престол 8 сентября 1856 года.
Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. Его преобразования затронули все сферы деятельности российского общества. В годы его царствования было отменено крепостное право (за что его назвали «царем-освободителем»), была введена всеобщая воинская повинность, с 25 до 15 лет сокращен срок военной службы, учреждены земства и Государственный банк. Была проведена судебная реформа, ограничена цензура и проведён целый ряд других реформ. Российская империя значительно расширилась свои границы.
На Александра II было совершено шесть покушений, седьмое послужило причиной его смерти. В марте 1881 года в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала несколько членов организации «Народная воля» совершили покушение на императора, в результате которого Александр II получил смертельные ранения и позднее скончался. На месте покушения был в 1907 году был построен храм Спаса-на-Крови.