В Кисловодске завершился второй международный фестиваль «Хайлайн-2018»

КИСЛОВОДСК , 5 мая. / ТАСС /. Второй международный фестиваль хождения по стропе «Хайлайн-2018», завершившийся в субботу в Кисловодске, принес новые рекорды и показал возросший уровень российских спортсменов, передает корреспондент ТАСС.

"Основным результатом стал возросший уровень наших хайлайнеров, это очень видно на фестивале. За дни соревнований сразу трое прошли по самой длинной стропе 280 м и побили прошлогодний российский рекорд в 200 м", — рассказал ТАСС организатор мероприятия 31-летний москвич Александр Чернявский , который самым первым установил новый рекорд.

Мировой уровень

Важной составляющей фестиваля стали тренировки и обмен опытом, мастер-классы именитых гостей. 28-летний спортсмен из Германии Фреди Кюне уже семь лет занимается слэклайном и шесть — хайлайном, наилучшее достижение — 1,5 тыс. м по стропе, длинной 1,6 тыс. м. Кюне входит в топ-пятерку мировых хайлайнеров, в перспективе намечает пройти хайлайн в Гранд-Каньене в США с длинной стропы больше километра. «Он провел очень интересные мастер-классы, показывал, как „серфить“ стропу, как ходить супер большие хайлайны», — рассказал Чернявский.

Фактически наши спортсмены уже выходят на общий мировой уровень, считает Чернявский. Конечно, есть уровень высших достижений, где соревнуются чемпионы, которые показывают феноменальные результаты. «Но эти люди начинали много лет назад, а мы только что. И в массе своей российские хайлайнеры уже вполне приближаются к мировому уровню по технике, подготовке, большого провала уже нет», — рассказал он.

Будут новые рекорды

Чернявский сообщил, что на следующий год фестиваль снова планируется провести в Кисловодске. Город-курорт с его природными каньонами, скалистыми окрестностями и удобной логистикой хорошо для этого подходит. «У Березовой балки большие перспективы, здесь есть условия для рекордов — можно натянуть стропу до 1 км на высоте 100 — 120 м. А как место фестиваля — вообще лучше не найти», — говорит он.

Программу соревнований в будущем году усложнят. «На следующий год попробуем идти дальше — у нас энергии много, будем искать спонсоров. На 400 — 500 м пройти попробуем, надо потихонечку набирать», — говорит он.

А для тренировок в течение года хайлайнеры рассматривают несколько мест, где рельеф и скалы позволяют натягивать более длинную стропу, на большей высоте. «Будут и другие площадки, есть несколько мест на Северном Кавказе, в Крыму , где можно натянуть стропу на еще большей высоте. Будем искать места, где есть 300 — 400 м высоты», — говорит Чернявский.

О фестивале

Белоруссии, Швейцарии, Второй международный фестиваль хождения по стропе «Хайлайн-2018» прошел в Березовой балке в Кисловодске с 29 апреля по 5 мая. В живописном природном каньоне на юго-западе города курорта натянули 10 хайлайнов длинной от 20 до 280 м на высоте до 120 м. В фестивале участвовали около 200 спортсменов из 25 регионов и гости из Германии, Армении Ирана . Помимо соревнований, в рамках фестиваля прошли профессиональные мастер-классы, дружеские вечера у костра, танцы, викторины и розыгрыши призов.

Хайлайн (Highline) — один из видов слэклайна, когда плоская стропа из синтетики (легкая) или традиционных материалов (тяжелая) шириной 2,5 см натянута высоко над землей или водой, а результатом считается пройденное по ней расстояние. Мировой рекорд хайлайна составляет 1,7 тыс. м.