Слово, которым можно исправить американскую политику в отношении России 

Даже если Путин и добился некоторых тактических побед в возрождении регионального господства своей страны, его более масштабное стремление снова сделать Россию ответственной и авторитетной великой державой потерпело полную неудачу. В результате Россия стала более незащищенной и подозрительной, чем до распада Советского Союза.

Как мы дошли до такого? Отчасти проблема вызвана самим распадом, в котором Запад увидел несомненное благо и прорыв к глобальному миру. Геополитические и идеологические измерения конфликта становятся взаимосвязанными и даже нераздельными, ведь демократия победила коммунизм, и в результате международная система перешла от двухполярности к однополярности.

Но для России окончание холодной войны стало окончанием борьбы двух очень разных типов. Закончилась идеологическая борьба между коммунизмом и демократией, но одновременно пришел конец российской державности. Идеологическое поражение было вполне понятно и даже желательно. Сегодня мало кто в России хочет возврата к коммунизму. Однако стремление восстановить традиционную сферу влияния России остается ключевым геополитическим императивом.

Эти две победы 1991 года Запад объединяет, а Россия разъединяет. Поэтому для Запада жалоба Путина на то, что распад Советского Союза стал «величайшей геополитической катастрофой 20-го века» звучит как тревожная ностальгия по холодной войне. Но Путин имеет в виду нечто другое: не успел Ельцин влезть на танк, как страна из грозной сверхдержавы превратилась в позорное и жалкое нечто.

Столь резкое расширение западного влияния (а именно так на это смотрят многие российские политики) стало катастрофическим ударом по многовековому и прочно устоявшемуся положению вещей, которое сформировалось не при Сталине, а гораздо раньше, начиная с Петра I. Конечно, у России в прошлом были свои неудачи, скажем, утрата территорий в ходе Первой мировой войны. Но сегодня россиян, причем не только Путина и его окружение, но и простых российских граждан неотступно преследует один страшный вопрос — о катастрофических последствиях советского распада и о злорадной и полупрезрительной реакции Запада на этот крах.

Трудно переоценить психологическую составляющую российской геополитической незащищенности. Это и глубокое чувство унижения, и страх перед высокомерным Западом, и боязнь оказаться в натовском кольце. Этого не увидишь в экономических показателях и в цифрах военных расходов, но такие чувства влияют на принимаемые решения не меньше, чем поставки оружия и торговые соглашения.

Русские могут ворчать на Путина за его политику, но даже внутренние оппоненты хвалят президента за стремление восстановить российскую державность, и злятся за Запад, который пытается игнорировать эти устремления. Отчасти именно из-за этого российские руководители негодуют, когда Запад начинает говорить о «наказании» для России. Наказывают не партнеров, наказывают непослушных детей.

Но стремление России к возрождению державности и региональной гегемонии носит более глубокий характер. Это не просто изменчивые свойства режима и мотивы его руководителей. Сам Путин является симптомом мощных системных сил, которые доминируют в российско-американских отношениях после распада Советского Союза и будут там доминировать, кто бы ни пришел Путину на смену. Наверное, спасать отношения слишком поздно, но чтобы лучше понять движущие силы российской политики, надо подняться над патологией ее лидера и изучить общий контекст, в котором он действует.

Сегодня мы точно так же не понимаем Россию и ее политику. Путин не какой-то там властитель дум и кукловод, сидящий в середине сотканной им тонкой паутины, а глава системы, где властвует покровительство, оказываемое за услуги, и система эта становится все более коррумпированной и дезорганизованной. Страна не возрождается, она слаба и, наверное, приходит в упадок. Для глобальной стабильности это не очень хорошо: во многом Россия представляет угрозу в силу того, что ее слабость мешает ей добиваться тех геополитических целей, которые лежат в основе российской внешней политики.

В идеологическом плане у России задачи попроще, чем в годы холодной войны. Сегодня Кремлю надо лишь наносить легкие удары по господствующей западной концепции, а не создавать свою собственную альтернативу, как это было во времена коммунизма. Но несмотря на циничную браваду в твиттеровских лентах своих посольств, Россия действует не с позиций новоявленной силы, а исходя из чувства страха перед упадком и изоляцией. В результате ее внешняя политика характеризуется не какой-то конкретной идеологией, а прагматизмом и геополитической паранойей. Во многом это не революционная, а глубоко реакционная страна. И она останется такой, даже если Путин уйдет со сцены.

Сева Гуницкий — доцент политологии Университета Торонто, уроженец российского Санкт-Петербурга , автор книги Aftershocks: Great Powers and Domestic Reforms in the Twentieth Century (Афтершоки. Великие державы и внутренние реформаторы двадцатого века).