В Красноярске коммунальное предприятие потратило на аренду «Лексуса» 1,5 млн

Руководство красноярского госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» арендовало за 1,5 млн автомобиль Lexus.

Интересный госзаказ обнаружил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев . На «Лексусах» ездят олигархи и крупные бизнесмены. Красноярские коммунальщики решили почувствовать себя «белыми людьми» и взяли авто премиум-класса Lexus GX в аренду. И формально ничего не нарушили. В 2015 году в начале кризиса Медведев запретил госслужащим покупать машины дороже 2,5 млн рублей. А тут аренда, и всего каких-то полтора «милых рубля».

«Автомобиль премиум-класса, повышенной проходимости, шины 265/60 R18 летние и зимние на легкосплавных дисках (литье), боковые пороги с подсветкой, вентиляция передних кресел, рулевое колесо с кожаной отделкой, цветной дисплей в центре комбинации приборов, электрорегулировка положения поясничной опоры, интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя без ключа нажатием кнопки PushStart…» — цитирует запросы коммунальщиков Зайцев.

Пост, естественно, вызвал обсуждение, некоторые удивились не самой закупке, а тому, что в Красноярске есть такая структура. Оказывается, есть и много за что отвечает — например за проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограмм, эксплуатацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, управление многоквартирными домами и не только.

«Центр» в том числе ремонтирует водопровод в поселке Березовка. На 1,5 млн рублей коммунальщики могли бы починить сто метров сети и ускорить процесс капремонта. Но они на Lexus GX никуда не торопятся.

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