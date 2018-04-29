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В Красноярске коммунальное предприятие потратило на аренду «Лексуса» 1,5 млн
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В Красноярске коммунальное предприятие потратило на аренду «Лексуса» 1,5 млн 

ИД «Собеседник» 36 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Руководство красноярского госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» арендовало за 1,5 млн автомобиль Lexus.
Интересный госзаказ обнаружил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. На «Лексусах» ездят олигархи и крупные бизнесмены. Красноярские коммунальщики решили почувствовать себя «белыми людьми» и взяли авто премиум-класса Lexus GX в аренду. И формально ничего не нарушили. В 2015 году в начале кризиса Медведев запретил госслужащим покупать машины дороже 2,5 млн рублей. А тут аренда, и всего каких-то полтора «милых рубля».
«Автомобиль премиум-класса, повышенной проходимости, шины 265/60 R18 летние и зимние на легкосплавных дисках (литье), боковые пороги с подсветкой, вентиляция передних кресел, рулевое колесо с кожаной отделкой, цветной дисплей в центре комбинации приборов, электрорегулировка положения поясничной опоры, интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя без ключа нажатием кнопки PushStart…» — цитирует запросы коммунальщиков Зайцев.
Пост, естественно, вызвал обсуждение, некоторые удивились не самой закупке, а тому, что в Красноярске есть такая структура. Оказывается, есть и много за что отвечает — например за проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограмм, эксплуатацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, управление многоквартирными домами и не только.
«Центр» в том числе ремонтирует водопровод в поселке Березовка. На 1,5 млн рублей коммунальщики могли бы починить сто метров сети и ускорить процесс капремонта. Но они на Lexus GX никуда не торопятся.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Коммунальщики-олигархи».
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