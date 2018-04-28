Лучшее за день. 28 апреля

Какие действия NASA разозлили ученых, где историки нашли самое большое в истории жертвоприношение детей, в чем российский идол обогнал египетские пирамиды и чем Эйнштейн и Макс Борн помогли будущему блестящему экспериментатору? Лучшие материалы Indicator.Ru, как всегда, собраны в ночной дайджест.

NASA закрыло единственный проект американского лунохода. А через три дня после этого известия глава агентства пишет в твиттер, что вернет Америку на Луну. Поэтому ученые еще не теряют надежду.

140 детей, 200 лам… И все это ради того, чтобы умилостивить богов. Самое большое в истории жертвоприношение детей нашли в Перу

Знаменитый Шигирский идол более чем в два раза превзошел египетские пирамиды.

Городские и деревенские отличаются не только у людей, но и у рыб.

Как из неплохо теоретика получился превосходный экспериментатор, а из обычного ученого — нобелевский лауреат, читайте в заметке рубрики «Как получить Нобелевку» об Отто Штерне

Если вы хмуритесь или злитесь на лошадь, имейте в виду — она все запомнит. Так что будьте осторожнее.

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