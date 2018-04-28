Расстрел Белого дома в 1993 году: как хотели свергнуть Ельцина

Осенью 1993 года конфликт ветвей власти привел к боям на московских улицах, расстрелу Белого дома и сотням жертв. По мнению многих, тогда решалась судьба не только политического устройства России , но и целостности страны.

Это событие имеет множество названий — «Расстрел Белого дома», «Октябрьское восстание 1993-го», «Указ 1400», «Октябрьский путч», «Ельцинский переворот 1993 года», «Черный октябрь». Однако именно последнее носит нейтральный характер, отражая всю трагичность ситуации, возникшей из-за нежелания противоборствующих сторон идти на компромисс. [С-BLOCK]

Внутриполитический кризис в Российской Федерации, развивавшийся с конца 1992 года, вылился в столкновение сторонников президента Бориса Ельцина с одной стороны и Верховного Совета с другой. Политологи усматривают в этом апогей конфликта между двумя моделями власти: новой либерально-демократической и отживающей советской.

Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшего с 1938 года Верховного Совета, как высшего органа государственной власти. В столкновениях противоборствующих сторон в Москве , пик которых пришелся на 3-4 октября 1993 года, по официальным данным погибло не менее 158 человек, еще 423 были ранены или получили иные повреждения.

Российское общество до сих пор не имеет однозначных ответов на ряд ключевых вопросов о тех трагических днях. Существуют лишь версии участников и очевидцев событий, журналистов, политологов. Расследование действий конфликтующих сторон, инициированное КПРФ , так и осталось незавершенным. Следственная группа была распущена Государственной думой после того, как было принято решение об амнистии всех лиц, участвовавших в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года.

Отрешить от власти

Все началось в декабре 1992 года, когда на 7-м Съезде народных депутатов парламентарии и руководство Верховного Совета подвергли резкой критике правительство Егора Гайдара . Как следствие, кандидатура реформатора, выдвинутая президентом на пост председателя правительства, Съездом не была утверждена.

Ельцин в ответ обрушился с критикой депутатов и предложил к обсуждению идею всероссийского референдума по вопросу о доверии. «Какая сила затянула нас в эту чёрную полосу? — размышлял Ельцин. — Прежде всего — конституционная двусмысленность. Клятва на Конституции, конституционный долг президента. И при этом его полная ограниченность в правах».

20 марта 1993 года Ельцин в телевизионном обращением к народу объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной». Через три дня отреагировал Конституционный Суд РФ, признав действия Ельцина неконституционными и усмотрев в них основание для отрешения президента от должности.

28 марта включился уже Съезд народных депутатов, который отклонил проект о назначении досрочных выборов президента и в парламент и провел голосование по вопросу отрешения Ельцина от должности. Но попытка импичмента провалилась. За отрешение президента от должности высказались 617 депутатов при необходимых 689 голосах.

25 апреля состоялся инициируемый Ельциным всенародный референдум, на котором большинство поддержало президента и правительство и высказалось за проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации. Недовольные результатами референдума противники Бориса Ельцина 1 мая вышли на демонстрацию, которая была разогнана ОМОНом. В этот день пролилась первая кровь.

Роковой указ

Но противостояние Ельцина с Верховным Советом возглавляемым спикером Русланом Хасбулатовым и вице-президентом Александром Руцким только начиналось. 1 сентября 1993 года Ельцин своим указом временно отстранил от исполнения своих обязанностей Руцкого «в связи с проводимым расследованием, а также в связи с отсутствием поручений вице-президенту».

Впрочем, обвинения Руцкого в коррупции не подтвердились — компрометирующие документы были признаны поддельными. Парламентарии тогда резко осудили указ президента, посчитав, что он вторгся в сферу полномочий судебных органов государственной власти.

Но Ельцин не останавливается и 21 сентября подписывает роковой указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который и спровоцировал в конечном итоге массовые беспорядки в столице. Указ предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою деятельность «в целях сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического кризиса». [С-BLOCK]

Борис Ельцин прямо обвинял парламент и Верховный Совет в том, что они проводили курс на ослабление правительства и, в конечном счете, на устранение президента, подготовив и приняв за последние месяцы «десятки новых антинародных решений».

В стране назревал государственный переворот. По мнению политологов, у оппонентов Ельцина были мотивы для смещения действующего президента. Хасбулатов к моменту роспуска Съезда народных депутатов утратил свой избирательный округ, так как Чечня де факто отделилась от России. Руцкой не имел шансов на победу на президентских выборах, но в качестве исполняющего обязанности президента он мог рассчитывать на рост популярности.

В результате указа №1400 согласно статье 121.6 действующей Конституции Ельцин автоматически был отрешен от должности президента, так как его полномочия не могли быть использованы для роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. Пост главы государства де-юре переходил к вице-президенту Руцкому.

Президент действует

Еще в августе 1993 года Ельцин спрогнозировал «жаркую осень». Он зачастил на базы ключевых армейских подразделений в Московской области , тогда же им были в два-три раза повышены оклады офицерскому составу.

В начале сентября по распоряжению Ельцина главу Конституционного суда Валерия Зорькина лишили автомобиля со специальной связью, а само здание Конституционного суда было освобождено от охраны. В это же время был закрыт на ремонт Большой Кремлевский дворец, и лишившиеся помещения для работы депутаты были вынуждены переселиться в Белый дом.

23 сентября Ельцин добрался и до Белого дома. После того, как депутаты и члены Верховного Совета отказались покинуть здание, правительство отключило в нем отопление, воду, электричество и телефон. Белый дом был окружен тремя кордонами колючей проволоки и несколькими тысячами военных. Однако вооружение имелось и у защитников Верховного Совета.

В ответ Грачев встрепенулся: «Ты что, Миша, паникуешь? Да я со своими десантниками там всех порву». И Б. Н. его поддержал: «Пал Сергеичу виднее. Он Афган прошел». А вы, дескать, «паркетные», помолчите, — вспоминал беседу Коржаков.

Апогей

Назревавшую драму пытался предотвратить Патриарх всея Руси Алексий II . При его посредничестве 1 октября конфликтующими сторонами был подписан Протокол, предусматривавший начало отвода войск от Дома Советов и разоружение его защитников. Однако штаб обороны Белого дома вместе с депутатами денонсировал Протокол и был готов продолжать противостояние.

3 октября в Москве начались массовые беспорядки: оцепление вокруг здания Белого дома было прорвано сторонниками Верховного Совета, а группа вооруженных людей во главе с генералом Альбертом Макашовым захватила здание московской мэрии . Одновременно во многих местах столицы прошли демонстрации в поддержку Верховного Совета, в которых участники акций вступали в активное столкновение с милицией.

После призыва Руцкого толпа демонстрантов двинулась к телецентру намереваясь захватить его, чтобы дать возможность лидерам парламента обратиться к народу. Однако вооруженные подразделения МВД были готовы к встрече. Когда молодой человек с гранатометом произвел выстрел, чтобы выбить дверь, войска открыли огонь по демонстрантам и им сочувствующим. По данным Генпрокуратуры в районе телецентра было убито и впоследствии скончалось от полученных ран не менее 46 человек. [С-BLOCK]

После кровопролития возле Останкино Ельцин убедил министра обороны Павла Грачева отдать приказ армейским подразделениям о штурме Белого дома. Атака началась утром 4 октября. Несогласованность действий военных привела к тому, что стрельба крупнокалиберными пулеметами и танками велась не только по зданию, но и по безоружным людям, находившимся в зоне оцепления у Дома Советов, что привело к многочисленным жертвам. К вечеру сопротивление защитников Белого дома было подавлено.

Политик и блогер Александр Вербин назвал акцию 4 октября «проплаченной военщиной», отмечая, что спецподразделения ОМОН и специально подготовленные снайперы по приказу Ельцина расстреляли защитников Конституции. Не последнюю роль в поведении президента, по мнению блогера, сыграла поддержка Запада.

Фигура Ельцина как руководителя государства построенного на осколках СССР вполне утраивала Запад, в первую очередь Соединенные Штаты , поэтому западные политики фактически закрыли глаза на расстрел парламента. Доктор юридических наук Александр Домрин говорит, что даже существуют факты, свидетельствующие о намерении американцев отправить в Москву войска для поддержки Ельцина.

Единодушия нет Политики, журналисты, интеллигенция разделились во мнениях о произошедших в октябре 1993 года событиях. К примеру, академик Дмитрий Лихачёв тогда выразил полную поддержку действиям Ельцина: «Президент — это единственный человек, который избран народом. А значит, то, что им совершено, — не только правильно, но и логично. Ссылки на то, что Указ не соответствует Конституции — ерунда».

Российский публицист Игорь Пыхалов в победе Ельцина видит попытку установления в России прозападного режима. Беда тех событий еще и в том, что у нас отсутствовала организующая сила, способная противостоять западному влиянию, считает Пыхалов. Верховный Совет, по словам публициста, имел существенный недостаток — у людей, стоявших на его стороне, не было ни единого руководства, ни единой идеологии. Поэтому они не смогли договориться и выработать понятную широким массам позицию.

Ельцин спровоцировал конфронтацию, так как он проигрывал, — считает американский писатель и журналист Дэвид Саттер . «Президент не приложил усилий, чтобы наладить сотрудничество с парламентом, — продолжает Саттер. — Он не пытался влиять на законодателей, не объяснял, в чем заключается его политика, игнорировал парламентские дебаты». [С-BLOCK]

Впоследствии Ельцин интерпретировал события в период с 21 сентября по 4 октября как противостояние демократии и коммунистической реакции. Но эксперты склонны видеть в этом борьбу за власть между бывшими союзниками, для которых мощным раздражителем являлось негодование по поводу коррупции в исполнительной власти.

Политолог Евгений Гильбо считает, что противостояние Ельцина и Хасбулатова было выгодно обеим сторонам, так как их политика не имела конструктивной программы реформ, и единственной формой существования для них была только конфронтация.