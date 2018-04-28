Как правильно креститься

В христианстве крестное знамение является важным молитвенным жестом. Оно изображает Крест Господень движением кисти руки.

— Человек должен рисовать в воздухе крест. В пространстве он сначала делает вертикальную линию, потом горизонтальную, — рассказывает настоятель Покровского храма при Бутырском изоляторе протоиерей Константин Кобелев (отец Константин). — И как бы человек этому кресту кланяется, показывает себя единым с церковью, которую основал наш Господь Иисус Христос

Крестное знамение совершается при входе в храм и при выходе из него.

— Человек может перекреститься в любом месте, при какой-либо опасности или же при каких-то внутренних чувствах, — рассказывает отец Константин. — С крестного знамения начинается молитва, им и заканчивается. Крестятся на таких словах: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа», «Слава Тебе, Господи».

Каждый верующий человек, проходя мимо храма, должен перекреститься. Находясь же внутри храма, незнающему лучше посмотреть на окружающих, чтобы не чувствовать себя как-то неловко.

— Бывают такие моменты, когда все слушают чтение и пение, креститься не нужно, — сказал отец Константин.

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