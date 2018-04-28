Про «ту Apple»-6. Newton, часть 5: Портал в будущее

Казалось, в серое здание на Budd Road вернулись легендарные времена создания Mac’а. Люди ощущали будущее в том, что они делали, и многие работали по 10-12 часов в сутки, хотя их пока никто не заставлял. Не их вина в том, что кто-то или судьба, или что-то еще помешали Newton’у стать эпохальным событием в истории человечества.

Причастность к чему-то безумно великому (insanely great, одна из любимых фраз Джобса) — наверное, самый сильный в мире наркотик.

С технической точки зрения то, чем они занимались, не имело аналогов в мире. Беда лишь в том, что решавшие, что важно, а что нет, и придумывавшие нюансы не видели будущее. Очень мало кому дано его видеть, и даже те, кому дано, ошибаются.

OS & Language, специальная группа в ATG Я, наконец, нашел информацию о языке, разработанном в «рае для разработчиков», в загадочных глубинах ATG. Язык назывался Ralph, в честь чернокожего американского писателя Ральфа Эллисона (1913-1994 гг.). Это был гибрид Smalltalk с C++ со множеством интересных инноваций, намного более сложный и продвинутый, чем Objective-C.

В конце 80-х этот язык был прекрасен, интересен и обречен. На него потратили кучу сил, хотя мало-мальски соображающий менеджер остановил бы его разработку сразу.

Но такого не нашлось.

На обычных процессорах того времени этот монстр работал невероятно медленно, но было на горизонте решение, в опубликованных теоретических изысканиях AT&T Bell Labs. Хоббиты должны были решить эти проблемы.

Даже на экспериментальных и толком не протестированных в Bell Labs хоббитах, которые вели себя отвратительно, Ralph смог доказать как свою жизнеспособность, так и верность пути, по которому шли инженеры AT&T. Но с хоббитами ничего не получилось, время вдруг понеслось вскачь, и в 1990-м им нашли замену, процессоры с архитектурой ARM…

Процессоры ARM были почти родными ( Apple владела 43% в ARM Ltd), они были надежны, экономичны и чудо как хороши, но, увы, они никоим образом не пытались подладиться под особенности кода, скомпилированного из C-образного, по сути, языка.

Apple собиралась отработать Ralph на проекте Newton, а потом сделать его основным языком программирования в Pink. Не судьба.

Тогда было принято решение запомнить Ralph, каким он был (за пределы Apple язык не выходил), а на его основе, отрывая от него все что можно, создать новый язык, который и на ARM-процессорах показывал бы класс.

Назвали новый язык Dylan, от Dynamic Language, и об этом тут же узнал весь мир. В том числе и Боб Дилан

Может быть, они ничего не знали про Боба Дилана, одного из самых любимых музыкантов Стива Джобса , или просто не вспомнили про него, или название Dylan им понравилось настолько, что ради него они не пожалели родную компанию, но музыкант возмутился и подал на Apple Computer в суд. Проблему урегулировали за так и оставшуюся неизвестной сумму американских денег.

Dylan легализовали, но он не применялся (напрямую) ни в операционной системе, ни в программном обеспечении Newton MessagePad, и вроде бы в Pink тоже не применялся. За пределами Apple язык обрел популярность, я даже знал пару людей, которые на нем что-то писали. И хвалили язык.

В начале 80-х код для ПЗУ первых Mac’ов сначала писался на паскале, тестировался и отлаживался высокоуровневыми средствами, а затем полученный после компиляции код упрощался и оптимизировался (главным образом по размеру, чтобы уместиться в 64 K ПЗУ первых Mac’ов).

Точно также программы, подсистемы и утилиты, написанные для NewtonOS на Dylan, переводились на C++ и снова отлаживались. C++ был эффективнее, хоть и не был столь же эффектен.

Может быть, именно для лучшего понимания процесса перевода из Dylan в C++, а может, были еще какие-то соображения, одному из разработчиков приказали написать версию уже практически готовой NewtonOS на Dylan. За пару месяцев он это сделал, всё работало, автору сказали «спасибо» и отправили ловить тысячи багов на всех уровнях системы, чем в поте лица все эти два месяца занимались его коллеги.

К битве с этими кровожадными виртуальными насекомыми мы еще не раз вернемся.

Ларри Теслер занимался исключительно проектом Newton. Искал и находил решения, программировал, проводил совещания. В ATG, месяц за месяцем, практически не было начальника, но это никого, судя по всему, не волновало.

Но это был еще не аврал. Настоящие авралы были впереди.

Я ничего не написал в этой части про NewtonScript — с ним все было хорошо, он просто работал. Небольшие неполадки не в счет.

Производственная база

Apple Computer вынуждена была признать, что опыта в продажах ширпотреба у нее нет, как-то не приходилось. Вместо того чтобы создавать собственную производственную базу с нуля и отвечать потом за все неизбежные последствия отсутствия опыта, Скалли принял решение договориться с кем-нибудь, имеющим подобный опыт.

Изучая вопрос, проанализировали соответствие Matsushita и SONY требованиям Apple. Не подошли. В качестве партнера выбрали Sharp, из-за удачного органайзера Sharp Wizard, а кроме того, в то время Sharp была мировым лидером по производству LCD-дисплеев.

Договорились о том, что Sharp будет производить Junior для Apple Computer под именем Newton MessagePad и для себя под именем ExpertPad. Кроме того, заключили еще два соглашения — с Motorola и Siemens

Sharp Wizard OZ-7000 (в США ) и QZ-7000 (в Европе и на других рынках) появился в 1989 году. Размеры устройства: в сложенном виде — 163 на 94 мм, в разложенном — 163 на 184 мм, толщина закрытого устройства — 21,5 мм. С 32 K оперативной памяти и черно-белым LCD-дисплеем с 96 точками по горизонтали и 64 по вертикали, способный отображать либо 8 строк по 16 символов, либо 4 строки по 12 символов. Дисплей не имел подсветки.

32 K внутренней памяти, слот для IC-карт собственной разработки, широкий ассортимент программного обеспечения на IC-картах.

Японцев MessagePad заинтересовал, они подписали договор.

Не знаю, сделали бы руководители Apple Computer этот выбор, если знали бы, когда на самом деле MessagePad будет готов к тиражированию… 2 апреля 1992 года он так и не вышел, срок был перенесен. В первый, но не в последний, раз. Вам приходилось держать ответ за срыв графика перед злобными самураями? Интересный и поучительный опыт, ради которого стоит не уложиться в срок.

Скалли выступает в Вегасе

Скалли был талант составлять и произносить речи. Вращаясь в кругах, близких к Биллу и Хиллари Клинтон , он приобрел вес в некогда далеких от Apple кругах. Если бы все вышло как надо, это было бы записано ему в плюс.

Тем более что в глазах обывателя он теперь был чем-то вроде Джобса из 1981 года, что не могло не наполнять Джона гордостью за славную Apple Computer и за себя.

Он выступил на CES 7 января 1992 года. CES — это шоу бытовой электроники, которое проводится с 1967 года и до сих пор, вот уже 50 лет подряд. На конференции 1992 года царили видео на CD-дисках, новая приставка Nintendo, уйма всякой всячины, но послушать Скалли пришло очень много желающих. И никто не пожалел.

Свою речь Джон Скалли назвал «Цифровая конвергенция». Скоро бытовая электроника и персональные компьютеры сольются в новом виде устройств. Их можно будет носить с собой, они будут умещаться на ладони, с них можно будет отправлять факсы, сообщения электронной почты и делать многое из того, что умеют компьютеры.

Не спешите ловить меня на том, что в 1992 году, особенно в начале января, e-mail еще не было. Было. Например, в AppleLink, пишу и о нем, о том, каким мог бы стать мир, если бы не интернет-революция, или не мог бы — так как она была неотвратима — надеюсь, что будет интересно. Но мы отвлеклись.

Скалли сообщил затаившему дыхание залу, что такие устройства, персональные цифровые помощники (Personal Digital Assistant, PDA, — впервые в истории они были названы этим термином, именно в тот момент он и появился), изменят мир, они будут у всех и повсюду, они породят небывалый по объемам рынок, уже к концу текущего десятилетия (это 1992 год), совокупный доход которого достигнет трех триллионов долларов.

Если глава одной из главных компьютерных компаний рассказывает публике о некотором направлении и его перспективах, единственный возможный вывод — компания не только занимается этим направлением, в самом ближайшем будущем она либо объявит о начале продаж чего-то по этой теме, либо как минимум продемонстрирует это что-то. Речь ведь произнесена на шоу потребительской электроники, а не на конгрессе научной фантастики.

Про Newton Скалли ничего не сказал, но… мог уже и не говорить. Речь удалась, публика прониклась, все, кто был в зале (а там были и представители конкурентов, работавших над похожими устройствами), сделали выводы. И внесли поправку на скрытность Apple.

Неизвестно, этого ли хотел Джон Скалли, но последствия речи были колоссальными, все, у кого в разработке было что-то похожее на PDA, мобилизовались и ускорились, возможно, даже отменив выходные — и то, что началось с этого дня, можно назвать PDA-революцией.

Скалли, скорее всего, был уверен, что разработка Newton будет завершена к назначенному им сроку, 2 апреля. Летний CES 1992 года открывался в последних числах мая, было бы и эффектно, и очень эффективно объявить собравшимся на шоу о начале продаж нового устройства.

Про реальное состояние дел в проекте, которым он занимался лично, он не знал. Newton не мог быть объявлен в конце мая 1992-го. Newton не был готов к показу публике, не только в тот момент, в январе 1992-го. Проекту был нужен как минимум еще год. Скалли, нечаянно, нанес Apple нокаутирующий удар.

Скалли пообещал, что к концу 90-х, то есть в 2000 году, объем рынка PDA достигнет трех триллионов долларов. В системе именования чисел с короткой шкалой, принятой в США, в России и во многих странах мира, триллион — это тысяча миллиардов.

Интересно, каков совокупный объем рынка у всех производителей мобильных платформ, а также всевозможных гаджетов, умных часов, электронных ключей для автомобилей, всего, что хотя бы с натяжкой можно признать PDA в наши дни? С 1992-го прошло почти 30 лет.

Продолжение следует.