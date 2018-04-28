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Евгений Куйвашев назвал самые спортивные муниципалитеты Свердловской области
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Евгений Куйвашев назвал самые спортивные муниципалитеты Свердловской области 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев назвал самые спортивные муниципалитеты Свердловской области и поставил их в пример другим территориям. В число лидеров по уровню развития физкультуры и спорта вошли Волчанск, Арамиль, Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышловский муниципальный район.
Тема создания условий для занятия спортом и строительства необходимой для этого инфраструктуры стала основной на заседании областного правительства 19 апреля.
По словам губернатора, на территории Свердловской области в прошлом году построены и реконструированы 77 спортивных сооружений. Число любителей спорта в регионе приближается к полутора миллионам человек. В названных главой региона муниципальных образованиях численность жителей, занимающихся физкультурой, уже превысила целевые показатели 2020 года.
«В Свердловской области выделяются существенные средства на развитие физической культуры и спорта. По итогам 2017 года консолидированные расходы на эту сферу составили 11,4 миллиарда рублей, в том числе, больше двух миллиардов — это внебюджетные средства. Расходы на массовый спорт составили 6,3 миллиарда рублей. Каждый вложенный рубль — это вклад в будущее нашей области», — сказал Евгений Куйвашев.
Заместитель губернатора Павел Креков в докладе о создании на Среднем Урале условий для занятия спортом назвал областных лидеров по привлечению сельских жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Ими стали Камышловский муниципальный район, Алапаевск и Белоярский. Вице-губернатор также подвел итоги сдачи свердловчанами норм ГТО в 2017 году. По его словам, доля жителей региона, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности участников сдачи «спортивного экзамена» приблизилась к 60%. Сегодня центры тестирования ГТО созданы во всех муниципалитетах Свердловской области. Кроме того, с прошлого года наш регион входит в 12 пилотных субъектов РФ, где нормативы комплекса могут сдавать люди с ограниченными возможностями здоровья.
Евгений Куйвашев, отмечая успехи региона в деле развития спорта и физкультуры, поставил перед членами кабинета министров и ряд задач, выполнение которых необходимо для развития этого направления. Первая связана с расширением сети спортивных объектов шаговой доступности — ФОКи, стадионы, спортплощадки, корты должны стать обязательными атрибутами и больших городов, и малых населенных пунктов. Глава региона поручил вести постоянный мониторинг потребности муниципалитетов в спортивной инфраструктуре.
Вторая задача, поставленная губернатором, — обеспечить высокие темпы внедрения комплекса ГТО в Свердловской области. Третья задача касается популяризации спорта в целом и проведения массовых спортивных мероприятий. Следующая актуальная задача — решение кадрового вопроса, подготовка квалифицированных спортивных тренеров и инструкторов. Евгений Куйвашев поручил министерству образования совместно с Минспорта держать под постоянным контролем ситуацию с подготовкой наставников для детско-юношеских спортивных секций и клубов.
Губернатор подчеркнул, что, создавая условия для занятий физкультурой и спортом, областные и местные власти действуют в русле задач, поставленных Президентом России, — по укреплению здоровья нации, народосбережению, развитию человеческого капитала. Этот подход является ключевым и в программе «Пятилетка развития».
Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава Кировградского городского округа Александр Оськин на заседании правительства рассказали о спортивных успехах жителей муниципалитетов. Оба городских главы отметили: спортивная инфраструктура в их муниципальных образованиях сегодня создается при большой поддержке правительства Свердловской области и градообразующих предприятий.
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