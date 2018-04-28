В Общественной палате РФ высоко оценили работу свердловских властей по решению проблем дольщиков, развитию ЖКХ и строительству дорог в муниципалитетах

«Цель нашей поездки — собрать предложения от региональных министерств: чем помочь, какие законы нужно поменять для более эффективной работы и решения наиболее острых проблем», — сказал Игорь Шпектор.

Он назвал «очень конструктивным и конкретным» совещание по вопросам модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Свердловской области.

На нем Общественной палате, в частности, был представлен опыт модернизации сферы ЖКХ. Одним из перспективных направлений здесь, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, стало развитие государственно-частного партнерства в коммунальной сфере. На Среднем Урале сегодня очень аккуратно подходят к выбору концессионеров, по поручению губернатора при минЖКХ создана межведомственная координационная комиссия, которая рассматривает состоятельность предлагаемых инвесторами финансово-экономических моделей. Всего в регионе уже было заключено 30 концессионных соглашений на общую сумму более 7 миллиардов рублей.

Еще один приоритет — стало строительство очистных сооружений в малых населенных пунктах. Ежегодно на Среднем Урале вводится один-два таких объекта. Большое внимание при модернизации системы ЖКХ уделяется повышению ее энергоэффективности. Игоря Шпектора заинтересовал опыт Свердловской области по переходу на блочные газовые котельные и перевод частного сектора с центрального на индивидуальное газовое отопление. Кроме того, был отмечен позитивный опыт региона по замене лифтов.

«Меня очень порадовала глубина знания вопросов министром ЖКХ Николаем Смирновым . Сравнивая вас со многими регионами, хочу сказать, что существующая инфраструктура ЖКХ многим выше, чем в других. Я бы отметил очень хорошую подготовку управленцев в этой сфере, что позволяет вам развиваться в правильном направлении», — сообщил глава комиссии ОП РФ

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин проинформировал общественников о реализации программ переселения свердловчан из ветхого и аварийного жилья, а также о инициированной Евгением Куйвашевым системной работе по решению проблем пайщиков и дольщиков.

По его словам, из 19 площадок, на которых расположено 26 многоквартирных долгостроев, в 2017 году введены пять многоэтажек. В 2018 году планируется завершить строительство еще 16 домов. Одним из основных инструментов при этом стало привлечение крупных застройщиков, чьи затраты регион компенсирует земельными участками для реализации коммерческих проектов. «Хороший опыт. 90 процентов субъектов так не решают проблему, как она решена здесь, когда власть берет на себя обязательства недобросовестных застройщиков», — подчеркнул глава комиссии Общественной палаты.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин рассказал представителям общественности об эффекте от реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому в области удалось существенно повысить протяженность автодорог, находящихся в нормативном состоянии. Всего в 2017 году отремонтировано 92 километра региональных дорог.

При этом в Общественной палате особо отметили беспрецедентно высокий уровень трансфертов из регионального дорожного фонда муниципалитетам. «В Свердловской области до 40% средств выделяется на ремонт и строительство муниципальных дорог, и это очень правильно. Обычно в субъектах — это всего 10-12%», — отметил Игорь Шпектор, обратив внимание на достаточно хорошее состояние региональных и муниципальных дорог.

Игорь Шпектор сообщил, что опыт Свердловской области и все инициативы региональных властей будут обобщены. «Кое-что возьмем на вооружение», — пообещал председатель комиссии Общественной палаты.

Он также поблагодарил за содействие в организации рабочей поездки на Средний Урал региональные власти и представителя Свердловской области в Общественной палате России Владимира Винницкого.