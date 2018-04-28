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Общественная палата намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы
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Общественная палата намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Общественная палата РФ намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы, которые являются древним символом Башкирии, поскольку выступает за поддержание их статуса как памятника природы, сообщает пресс-служба ОП РФ в субботу.
Отмечается, что в палату обратилась инициативная группа из Башкирии, которая обеспокоена судьбой реликтовой территории в связи с ее возможной передачей под недропользование.
"Комиссия по экологии и охране окружающей среды в первую очередь будет помогать сохранить статус горам Шиханы как памятнику природы. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить этот объект для будущих поколений. К работе также подключается Комиссия по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, чтобы содействовать сохранению Шиханов как культурно-религиозных символов, которые из поколения в поколение чтят башкиры", — заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Общественной палатой Российской Федерации будет открыта горячая линия, посвященная данной проблеме.
Шиханы в Башкирии представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Согласно оценкам ученых, возраст Шиханов насчитывает до 300 миллионов лет.
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