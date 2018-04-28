Общественная палата намерена взять на контроль сохранность гор Шиханы

Отмечается, что в палату обратилась инициативная группа из Башкирии, которая обеспокоена судьбой реликтовой территории в связи с ее возможной передачей под недропользование.

"Комиссия по экологии и охране окружающей среды в первую очередь будет помогать сохранить статус горам Шиханы как памятнику природы. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить этот объект для будущих поколений. К работе также подключается Комиссия по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, чтобы содействовать сохранению Шиханов как культурно-религиозных символов, которые из поколения в поколение чтят башкиры", — заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева

Общественной палатой Российской Федерации будет открыта горячая линия, посвященная данной проблеме.

Шиханы в Башкирии представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Согласно оценкам ученых, возраст Шиханов насчитывает до 300 миллионов лет.