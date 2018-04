Нобелевские лауреаты: Отто Штерн 

Как создатель химического оружия порекомендовал молодого физика Эйнштейну, кто поспособствовал тому, что из теоретика получился блестящий экспериментатор, и как можно грубыми средствами воочию увидеть квантовые эффекты, рассказывает рубрика «Как получить Нобелевку».

Родился 17 февраля 1888 года, Зорау, Королевство Пруссия, Германская империя

Нобелевская премия по физике 1943 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За вклад в развитие метода молекулярных пучков и за открытие магнитного момента протона (for his contribution to the development of the molecular ray method and his discovery of the magnetic moment of the proton)».