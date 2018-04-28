«Лестер» пропустил пять безответных мячей от «Кристал Пэлас» 

«Лестер» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:5) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии. На 56-й минуте при счете 0:2 у «лис» был удален полузащитник Марк Олбрайтон. «Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице с 44 очками, «Кристал Пэлас» идет на 11-м месте (38). Чемпионат Англии Премьер-лига 36-й тур «Кристал Пэлас» — «Лестер» — 5:0 (2:0) Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 — с пенальти (5:0). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур (Шлупп, 83), Миливоевич, Лофтус-Чик (Бентеке, 86), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 86), Заа. «Лестер»: Хамер, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чудхури (Адриэн Силва, 46), Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 46), Грэй. Предупреждения: Кабай, 53. Адриэн Силва, 78. Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56. Судья: Дин. «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1 (0:1) Гол: Филлипс, 29 (0:1). «Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Дамметт (Мерфи, 58), Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Гэйл (Слимани, 65), Перес (Хоселу, 78). «Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 77), Рондон (Робсон-Кану, 90+4), Филлипс, Макклин (Эванс, 89). Предупреждения: Ливермор, 37. Ньом, 45+1. Диаме, 68. Макклин, 82. Судья: Кут. «Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2 (0:1) Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59). «Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Ш. Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Мори, 75), Руни (Дэйвис, 63), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 72). Предупреждение: Хогг, 50. Судья: Проберт. «Саутгемптон» — «Борнмут» — 2:1 (1:1) Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1). «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 87), Редмонд (Лонг, 59), Остин (Хейбьерг, 72). «Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С. Кук, Фрэнсис, Гослинг (Сермен, 72), Л. Кук, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64). Предупреждения: Л. Кук, 4. Беднарек, 47. Уорд-Проуз, 89. Маккарти, 90+1. Седрик Суариш, 90+2. Хейбьерг, 90+5. Судья: Тэйлор.
"Бернли" — «Брайтон» — 0:0 «Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд (Хендрик, 81), Леннон (Нкуду, 72), Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон, Барнс. «Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно (Скелотто, 89), Даффи, Данк, Каяль, Гросс, Стивенс, Ульоа (Маррей, 67), Кноккарт, Искиэрдо (Марч, 85). Предупреждения: Стивенс, 41. Маррей, 73. Судья: Инст.