«Кёльн» вылетел из Бундеслиги, «Гамбург» одолел «Вольфсбург» в ключевом матче

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи 32-го тура.

"Кёльн", бившийся за выживание после провального старта, сегодня утратил математические шансы, проиграв «Фрайбургу» (2:3). «Козлы» в конце второго тайма отыграли два гола, но все же пропустили на 90-й минуте.

"Гамбург" же в гостях у «Вольфсбурга» победил 3:1 и продолжает иметь шансы покинуть предпоследнее место.

"Герта" в домашнем матче с «Аугсбургом» в самой концовке вырвала ничью — 2:2.

Протокол игры

Фрайбург

(2:0) Петерсен Нильс 52'

87' Биттенкорт Леонардо (2:2)

(3:2) Lucas Hoeler 90'

28 апреля. Стадион «Шварцвальд» (Фрайбург).

Протокол игры

Гамбург

90' Вальдшмидт Лука (1:3)

Запасные: Салихович Сеяд • Дикмайер Деннис • Матения Кристиан • Ван Дронгелен Рик 28 апреля. Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург).

Протокол игры

Герта

Аугсбург

61' Кордова Серхио (0:2)

(1:2) Ибишевич Ведад 84'

(2:2) Зельке Дейви 87'

Ярстейн Руне • Пекарик Петер 61' (Дуда Ондрей (61') • Штарк Никлас • Рекик Карим • Платтенхардт Марвин • Шелбред Пер-Сильян 71' (Дардаи Палко (71') • Дарида Владимир • Леки Мэттью • Лазаро Валентино • Калу Саломон 71' (Ибишевич Ведад (71') • Зельке Дейви

Запасные: Качар Гойко • Байер Даниэль • Хитц Mapвин • Дансо Кевин

28 апреля. Стадион «Олимпиаштадион» (Берлин).