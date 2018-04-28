«Кёльн» вылетел из Бундеслиги, «Гамбург» одолел «Вольфсбург» в ключевом матче 

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи 32-го тура.
"Кёльн", бившийся за выживание после провального старта, сегодня утратил математические шансы, проиграв «Фрайбургу» (2:3). «Козлы» в конце второго тайма отыграли два гола, но все же пропустили на 90-й минуте.
"Гамбург" же в гостях у «Вольфсбурга» победил 3:1 и продолжает иметь шансы покинуть предпоследнее место.
"Герта" в домашнем матче с «Аугсбургом» в самой концовке вырвала ничью — 2:2.
Протокол игры
Фрайбург
(1:0) Петерсен Нильс 14'
(2:0) Петерсен Нильс 52'
82' Биттенкорт Леонардо (2:1)
87' Биттенкорт Леонардо (2:2)
(3:2) Lucas Hoeler 90'
Шволов Александер • Кюблер Лукас • Гульде Мануэль • Кемпф Марк-Оливер • Гюнтер Кристиан • Франц Майк 54' (Хаберер Яник (54') • Шустер Юлиан 82' (Robin Koch (82' 88') • Хёфлер Николас • Терраццино Марко 45' • Петерсен Нильс 72' (Lucas Hoeler (72') • Кляйндинст Тим
Запасные: Гикевич Рафал • Гуэде Карим • Штенцель Паскаль • Сьерро Венсан
Хорн Тимо • Мере Хорхе 65' • Маро Доминик • Хайнц Доминик • Риссе Марсель • Хёгер Марко 45' • Хектор Йонас • Хандверкер Тим 63' (Козьелло Венсан (63' 90') • Юя Осако 45' 79' (Писарро Клаудио (79') • Теродде Симон 63' (Кордоба Джон (63') • Биттенкорт Леонардо
Запасные: Кесслер Томас • Соренсен Фредерик • Йойич Милош • Эзкан Салих
28 апреля. Стадион «Шварцвальд» (Фрайбург).
Протокол игры
Гамбург
43' Вуд Бобби (0:1)
45' Холтби Льюис (0:2)
(1:2) Брекало Йосип 78'
90' Вальдшмидт Лука (1:3)
Кастельс Коэн • Верхаг Пауль 44' 46' (Брекало Йосип (46' 84') • Кнохе Робин 51' • Удуохаи Феликс • Виллиам Фуртадо • Тиссеран Марсель 11' (Базур Рихедли (11') • Гилавоги Жошуа • Арнольд Максимилиан • Блащиковский Якуб 75' (Малли Юнус (75') • Штеффен Ренато • Ориги Дивок
Запасные: Дидави Даниэль • Брукс Джон • Грюн Макс • Nany Dimata
Поллерсбек Юлиан 67' • Сакаи Готоку • Пападопулос Кирьякос 88' • Юнг Гидеон • Дуглас Сантос • Штайнманн Матти • Костич Филип • Хант Аарон 68' (Экдаль Олбин (68') • Холтби Льюис • Tatsuya Ito 85' (Джатта Бейкери (85') • Вуд Бобби 77' (Вальдшмидт Лука (77')
Запасные: Салихович Сеяд • Дикмайер Деннис • Матения Кристиан • Ван Дронгелен Рик 28 апреля. Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург).
Протокол игры
Герта
Аугсбург
32' Грегорич Михаэль (0:1)
61' Кордова Серхио (0:2)
(1:2) Ибишевич Ведад 84'
(2:2) Зельке Дейви 87'
Ярстейн Руне • Пекарик Петер 61' (Дуда Ондрей (61') • Штарк Никлас • Рекик Карим • Платтенхардт Марвин • Шелбред Пер-Сильян 71' (Дардаи Палко (71') • Дарида Владимир • Леки Мэттью • Лазаро Валентино • Калу Саломон 71' (Ибишевич Ведад (71') • Зельке Дейви
Запасные: Лустенбергер Фабиан • Эшвайн Александер • Торунарига Джордан
Луте Андреас • Шмид Жонатан • Гоувелеув Джеффри • Хинтереггер Мартин • Макс Филипп • Хедира Рани • Моравек Ян 82' (Янкер Кристоф (82') • Рихтер Марко • Грегорич Михаэль 59' (Кордова Серхио (59' 77') • Каиби Франциско 78' • Финнбогасон Альфред 76' (Хеллер Марсель (76' 90')
Запасные: Качар Гойко • Байер Даниэль • Хитц Mapвин • Дансо Кевин
28 апреля. Стадион «Олимпиаштадион» (Берлин).