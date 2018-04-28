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Ногинск ввел режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора
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Ногинск ввел режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Ногинского района Московской области Игорь Красавин ввел режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета из-за проблем с вывозом мусора. Соответствующий документ опубликован в социальных сетях, его достоверность подтвердили в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Ногинского района.
"С целью своевременного и качественного выполнения мероприятий по недопущению появления и развития эпидемий, связанных с невывозом мусора, недопущения возгорания навалов мусора, обеспечения пожарной и эпидемиологической безопасности… постановляю ввести режим «чрезвычайная ситуация » на территории Ногинского муниципального района", — говорится в постановлении от 27 апреля за подписью главы муниципалитета Игоря Красавина.
"Это не шутка и не «утка». Да, есть такая чрезвычайная ситуация в связи с невывозом мусора. Это касается не только Ногинска, а всего Ногинского района. Руководители всех подразделений в курсе, все знают. Всем это постановление было разослано", — подтвердил ТАСС введение ЧС по постановлению главы района диспетчер ЕДДС.
Согласно опубликованному документу, первый заместитель главы Федор Балицкий должен обеспечить выделение денег на ликвидацию последствий ЧС, «связанной с несвоевременном вывозом мусора» на территории муниципалитета. Первому заместителю главы Илье Лялину поручили заключить договоры на вывоз отходов из района, организовать процесс и ежедневно до 17:00 докладывать о ходе работ в ЕДДС и Главное управление МЧС по Московской области.
Также документ указывает на необходимость организовать контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, усилить надзор за состоянием контейнерных площадок и держать в готовности противопожарные силы в случае возникновения очагов возгорания мусора.
Пресс-служба Красавина и его заместители Лялин и Балицкий оказались недоступны для комментария. В пресс-службе администрации района ТАСС заявили, что они могут быть на выезде на субботнике. —0—бар/ие
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