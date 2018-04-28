«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги 

Представляем результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" — «Гамбург» 1:3 Голы: Вуд (пен), 43 — 0:1, Холтби, 45 — 0:2, Брекало, 78 — 1:2, Вальдшмидт, 90 — 1:3 "Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Удуохай, Виллиам, Тиссеран (Базур, 12), Блашчиковски (Малли, 75), Гилавоги, Штеффен, Арнольд, Верхаг (Брекало, 46), Ориги.
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Холтби, Штайнман, Хунт (Экдаль, 68), Костич, Ито (Джатта, 85), Вуд (Вальдшмидт, 77).
Предупреждения: Верхаг (44), Кнохе (51), Поллерсбек (67), Брекало (84).
"Шальке" — «Боруссия» М 1:1 Голы: Раффаэл, 32 — 0:1, Калиджури (пен), 45 — 1:1 "Шальке": Фэрманн, Шопф, Керер, Налдо, Бенталеб, Стамбули, Коноплянка, Горетцка, Харит (Маккенни, 64), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 82).
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Траоре, 79), Крамер, Закария (Штробль, 60), Азар, Штиндль (Кюизанс, 39), Раффаэл.
Предупреждения: Вендт (26), Закария (38), Крамер (45), Вестергор (65), Ди Санто (84).
Удаление: Бенталеб (12).
"Герта" — «Аугсбург» 2:2 Голы: Грегорич, 32 — 0:1, Кордова, 61 — 0:2, Ибишевич (пен), 84 — 1:2, Зельке, 87 — 2:2 "Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик (Дуда, 61), Рекик, Лекки, Дарида, Шелбред (Ибишевич, 71), Лазаро, Зельке, Калу (Дардаи, 71).
"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Грегорич (Кордова, 59), Моравек (Янкер, 82), Каюби, Хедира, Рихтер, Финнбогасон (Хеллер, 76).
Предупреждения: Кордова (77), Каюби (78).
"Бавария" — «Айнтрахт» 4:1 Голы: Дорш, 43 — 1:0, Вагнер, 76 — 2:0, Аллер, 78 — 2:1, Рафинья, 87 — 3:1, Зюле, 90 — 4:1 "Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Май, Бернат, Дорш, Киммих (Рафинья, 46), Руди, Толиссо, Шабани (Алькантара, 56), Вагнер, Эвина (Зюле, 66).
"Айнтрахт": Градецки, Виллемс, Абраам (Русс, 46), Фалетт, да Кошта, Гачинович (Чавар, 59), Маскарель, Фабиан, Вольф, Йович, Хргота (Аллер, 65).
"Фрайбург" — «Кельн» 3:2 Голы: Петерсен, 14 — 1:0, Петерсен, 52 — 2:0, Битенкур, 82 — 2:1, Битенкур, 87 — 2:2, Хелер, 90 — 3:2 "Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Кемпф, Франтц (Хаберер, 54), Шустер (Кох, 82), Хефлер, Террацино, Кляйндинст, Петерсен (Хелер, 72).
"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер, Риссе, Битенкур, Хандверкер (Козьелло, 63), Осако (Писарро, 79), Теродде (Кордоба, 63).