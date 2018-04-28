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Общественная палата проведет нулевое чтение законопроекта о контрсанкциях
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Общественная палата проведет нулевое чтение законопроекта о контрсанкциях 

Авторадио 1 час назад
Об этом сообщает агентство ТАСС. Проект документа внесли в Госдуму в середине апреля. Он предлагает ввести ряд ограничений на поставки американских лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и оборудования. Меры коснутся также сотрудничества в авиастроении и атомной отрасли. Это станет ответом на санкции, которые Вашингтон ввел против крупных российских компаний в начале апреля.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала страны не распространять санкции на лекарства и медицинское оборудование. Как бы государства ни были вовлечены в установление истины политического характера, здоровье человека не может ставиться под удар», — считает омбудсмен.
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