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Россия и Таиланд обменялись опытом по борьбе с коррупцией
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Россия и Таиланд обменялись опытом по борьбе с коррупцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Начальник управления администрации президента РФ по борьбе с коррупцией Андрей Чоботов провел переговоры с таиландскими коллегами, в ходе которых стороны обменялись опытом антикоррупционной работы, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что данный визит в Россию, прошедший 25-28 апреля, стал первым для делегации Национальной антикоррупционной комиссии Таиланда. Сообщается, что в рамках визита в администрации президента РФ проведены переговоры начальника управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова с таиландскими партнёрами.
"Стороны с участием представителей МИД РФ обменялись опытом антикоррупционной работы в России и Таиланде, включая предпринимаемые меры по профилактике коррупционных правонарушений и предотвращению конфликта интересов", — говорится в сообщении.
Согласно релизу, на переговорах также были обсуждены перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в рамках международных антикоррупционных форумов, прежде всего по линии Конвенции ОООН против коррупции и Рабочей группы форума АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности. В ходе встречи была отмечена близость позиций двух стран по большинству вопросов антикоррупционной повестки дня.
По итогам консультаций подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании. Среди актуальных направлений сотрудничества выделяются совершенствование механизмов предупреждения коррупции, научно-практические семинары и исследования, а также продвижение совместных антикоррупционных инициатив на международной арене.
Подчеркивается, что переговоры прошли в дружественном и конструктивном ключе. Таиландская сторона пригласила представителей управления президента РФ по противодействию коррупции посетить Таиланд с ответным визитом.
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