Война не место для женщин?

В годы Великой Отечественной войны на фронте сражалось от 600 тысяч до миллиона женщин, 80 тысяч из них носили звание советских офицеров. Когда началась война, женщины со всех уголков СССР обратились с просьбой отправить их на фронт в действующую армию. Из 20 тысяч москвичек, подавших заявление через неделю после объявления войны, зачисления добились 8360. В Ленинграде заявление подали 27 тысяч, а на фронт отправились — 5 тысяч. В первые дни войны добровольцами ушли около 4 тысяч женщин из Краснодарского края , столько же из Ивановской области и свыше 10 тысяч из Карагандинской.

Впервые в истории во время Великой Отечественной войны были созданы женские боевые формирования: 3 авиационных полка, добровольческая стрелковая бригада, запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов и женская рота моряков. Готовились женщины быть и автомобилистами, и снайперами, и пулеметчиками.

Но активное желание женщин сражаться поддерживали далеко не все. Некоторые участники войны считали эту идею глупой и неправильной, поэтому женщинам часто приходилось доказывать, что воевать они могут не хуже мужчин. Звание «Герой Советского Союза» получили всего 95 женщин. «МИР 24» вспомнил самых ярких представительниц слабого пола, которые проявили отвагу во время Великой Отечественной войны и внесли непомерный вклад в победу над фашистами.

ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА

Фото: wikimedia.org Валентина Гризодубова родилась в Харькове в семье авиаконструктора и изобретателя Степана Гризодубова. Судя по всему, победный дух передался девочке от родителей. Однажды Степан Гризодубов увидел в кино полеты братьев Райт и решил создать свой летательный аппарат, но для этого ему не хватало ни знаний, ни средств. Правительство идею поддержать отказалось. Все деньги, которые зарабатывала его жена, уходили на конструирование. Из-за этого в их квартире практически отсутствовала мебель.

В результате аппарат все-таки был сконструирован, а Валентина Гризодубова совершила на нем свой первый полет вместе с отцом, когда ей было два года. Сохранилась даже старая фотография, на которой маленькая девочка бесстрашно сидит на перекладине хрупкого аэроплана.

Когда Гризодубова выросла, она поступила в летное училище. А в 1938 году стала первой женщиной, удостоившейся звания Героя Советского Союза за установленный мировой рекорд по дальности полета. В день объявления войны Гризодубова подала рапорт об откомандировании на фронт. Но у командующего ВВС на летчицу были другие планы.

Весной 1942 года ее назначили командиром 101-го отдельного авиационного полка дальнего действия. В ее подчинении были опытные инженеры и летчики — мужчины. И все они, судя по воспоминаниям о войне, Гризодубову уважали и побаивались.

«Много сил и энергии вложила эта женщина в боевую работу полка. Были у нее и волнения, и часы нелегких раздумий. Немало трудностей отпустила ей жизнь: очень сложно отвечать за людей, воспитывать их, вести в бой. Но подлинное счастье испытывала Валентина Степановна, когда видела, как стойко и самоотверженно бились с фашистами экипажи ее прославленного в боях авиационного полка», — пишет бывший начальник штаба полка Александр Верхозин в своих мемуарах «Самолеты летят к партизанам».

Судьба Гризодубовой, как на фронте, так и в мирной жизни была не простой. Многие критиковали девушку за то, что она часто игнорировала приказы руководства и принимала решения самостоятельно. К концу войны на нее даже поступили жалобы в трибунал. На все обвинения летчица отвечала тем, что она принимает те решения, которые были необходимы «здесь и сейчас».

«Если бы мне, рядовому штурману, кто-нибудь сказал, что я стану начальником авиационного штаба, которым командует женщина, то я бы принял это за шутку и тут же забыл бы о ней. Она умела, когда это требовалось, быть неумолимо строгой. Да, в боевой работе, как командир, когда необходимо, шла на обоснованный риск. При всем при этом всегда проявляла сердечность и заботу о подчиненных, являлась подлинным организатором всей сложной жизни авиационного полка. Ни одно малое или большое событие не проходило мимо нее. Особое внимание она уделяла людям, пристально изучала их. Технику пилотирования командиров экипажей в период формирования полка проверяла сама», — вспоминает Верхозин в книге «Героини. Выпуск 1».

Гризодубова никода не сидела в стороне от военных действий. На миссии она часто летала сама и видела, как сложно выполнять задания без предварительной подготовки. Поэтому экипажи под ее командованием много тренировались. Женщина всю себя отдавала работе, под ее командованием были разбиты тысячи фашистов, а сама она прошла всю войну и скончалась в мирное время — в 1993 году в возрасте 84 лет.

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Фото: wikimedia.org Зоя Космедьянская стала символом женщины на войне. История ее жизни запутана и не до конца понятна. Одни называют ее советской Жанной д’ Арк, другие — указывают на нервные заболевания, которыми страдала девочка, вплоть до подозрений на шизофрению. Так или иначе нельзя отрицать подвига, который она cовершила.

Осенью 1941 года Сталин решил применить тактику выжженной земли и приказал сжечь населенные пункты на оккупированной немцами территории. Боевое задание группы Космедьянской звучало так: «Сжечь 10 населенных пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино , Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполенния 5-7 дней».

Вместе с другими добровольцами Космедьянская 31 октября 1941 года поступила в диверсионную школу, где готовили бойцов разведывательно-диверсионной части. Участников предупредили, что 95% из них скорее всего погибнут во время выполнения задания, а другие подвергнуться страшным пыткам и казни. Но Космедьянскую, которой на тот момент было всего 18 лет, это не испугало. И она осталась.

Через три дня после учения партизаны отправились к немцам. Космедьянской удалось сжечь три дома, один из которых был пунктом связи фашистов. При выполнении задания один из жителей деревни увидел Космедьянскую и доложил немцам. Девушку схватили и подвергли зверским пыткам, однако она ничего не рассказала, даже не назвала свое настоящее имя, поэтому сначала о ней узнали, как о «Тане».

На следующее утро Космедьянскую повесели. Во время казни девушка не падала духом и сохраняла героический настрой. Одна из свидетельниц в книге Михаила Горинова «Зоя Космедьянская» описывает день казни так:

«До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордою довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселецы и стали ее фотографировать. При ней была сумка с бутылками.

Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — мое достижение. После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на нее. Затем она сказала: „Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен“. Немецкий офицер злобно заорал. Он она продолжала: „Русь! Советский Союз непобедим и не будет побежден“.

Потом подставили ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это время выкрикнула: „Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят“. Она хотела еще что-то скзаать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за веревку рукой, но немец ударил ее по рукам. После этого все разошлись».

Целый месяц тело Зои весело на виселице и не раз пьяные немцы над ним надругивались. Однажды они проткнули ей живот и отрезали грудь. После этого тело было похоронено местными жителями. После войны Космедьянскую нашли и перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Она стала первой женщиной, которой посмертно дали звание Героя Советского Союза за боевые действия.

МАНШУК МАМЕТОВА

Маншук Маметова родилась в Западном Казахстане. До пяти лет она жила со своими родителями, а после ее удочерили обеспеченные родственники. Дело в том, что родители девочки решили, что с ними ей будет куда лучше, нежели в бедном ауле. Маметова росла очень доброй и подвижной девочкой, обладала легким характером.

На войну она отправилась 13 августа 1942 года. Но двигали ей не только патриотические мотивы. В 1937 году ее приемного отца, который работал на складе, поймали за хищение муки и арестовали, а позже расстреляли. Маметова не знала о его азни и писала письма с просьбой о помиловании. Однажды она услышала, что если дети репрессированных идут на фронт, то власть Советов помилует родителей.

В результате Маметова оказалась в Штабе 100-й Казахской бригады. Через месяц ее перевели в стрелковый батальон, как старшего сержанта. Ей нередко предлагали остаться в штабе, но Маметова была уверена в своем желании воевать в качестве пулеметчика. Прослужила Маметова на фронте чуть больше года.

В октябре 1943 в составе войска Калининского фронта она сражалась за освобождение города Невель Псковской области . Немцы активно оборонялись и разбили двух пулеметчиков, в живых осталась только Маметова. Она по очереди из трех пулеметов обстреливала немцев. Но когда они увидели, что она одна, обстреляли ее позицию из минометов. Мина взорвалась рядом с Маметовой и она получила серьезную травму голову. Но даже тогда смелая пулеметчица не сдалась, она продолжала воевать и истребила 72 фашиста, а позже скончалась от полученного ранения.

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