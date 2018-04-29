«Это было показательно, без права исправить все». Руководство «Октября» — о причинах закрытия центра

Перми уже две недели закрыт детский развлекательный центр «Октябрь». Пермские судебные приставы опечатали все входы. Причина, как сообщила прокуратура — несоблюдение правил пожарной безопасности. В конце марта, после трагедии в Кемерово , где из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, по всей России начались массовые проверки торговых комплексов, театров, цирков и детских развлекательных центров.

Впервые после прихода судебных приставов директор детского развлекательного центра «Октябрь» Екатерина Гальчик объяснила ситуацию изнутри. Она лично провела нас по всему зданию детского центра, рассказала, как сейчас обстоит ситуация с пожарной безопасностью и объяснила, откуда появилась информация, что собственник центра «объявлен в розыск».

— Расскажите немного о вашем центре, о количестве посетителей и персонала.

— Открылись мы 25 марта прошлого года. В выходной день у нас бывает около ста детей, работает у нас 55 человек. В будни посетителей меньше. То есть максимум в здании находятся обычно порядка 150 человек вместе с персоналом.

— Вы знали о том, что 19 апреля вас закроют?

— 19 апреля утром нам начали звонить журналисты со словами: «Что у вас в „Октябре“ происходит?» Нас ни о чем не предупредили. Мы ничего не знали. Мы позвонили в УФССП сами. По наименованию компании и собственника пытались узнать хоть какую-то информацию. Уже в 11 часов стали подходить журналисты с камерами. В 11:30 подошли судебные приставы. Все это для нас было неожиданностью.

Официальная прокурорская проверка по пожарной безопасности проходила у нас 30 марта. Она была основательная и длительная. Тогда каких-либо серьезных замечаний к нам не было. Нам все устно проговорили, мы все взяли на карандаш. Еще с 30 марта мы приступили к устранению недочетов.

Нам важно, чтобы нас услышали и это все не обрастало новыми домыслами. Скорее всего, это все от нехватки информации.

Я вижу, что служба судебных приставов реально работает. Вот так тщательно нужно ходить и к алиментщикам. Причем так же каждый день и с журналистами, репортерами новостей и операторами. Там же тоже стоит вопрос о детях. Еще не доказано, что безопасность нашего здания под угрозой. Это обеспечительная мера! Но нас остановили на полном скаку. Вот я процитирую: «Приостановить деятельность детского развлекательного центра „Октябрь“, а также эксплуатацию здания в целях развлекательного центра»

Почти весь наш первый этаж занимают два субарендатора — кафе и отдел игрушек, они не оказывают услуги развлекательного характера. Их деятельность не была приостановлена, они имею право работать. А смысл? Каждый день приходят приставы. Кому это приятно? Никто не запретил здесь печь пиццу и продавать игрушки, но никто не идет. Третьи лица терпят убытки. Наш персонал в подвешенном состоянии. Это 55 сотрудников, средний возраст, которых 28 лет, у некоторых кредиты и ипотека. Сейчас они в отпусках.

— В СМИ была информация, что «Октябрь» работает даже после закрытия и «срывает пломбы»…

— Отвечу. Был заказан день рождения в кафе. И эту услугу осуществлял не ООО «Аватар-парк». А мы в заголовках прессы читаем: «Вывели множество посетителей». Но это же неправда. Там было несколько человек. Пишут, что мы срываем пломбы. Их приставы каждый день проверяют. Все эти дни мы проводили технические работы. Каждый день приставы пишут в отчетах, что «деятельность ООО „Аватар-парк“ не ведется».

Пустые игровые зоны

Такая табличка висит на входе в здание

— Также прошла информация, что собственницу центра «Октябрь» Татьяну Плотникову объявили в розыск.

— Некорректную информацию очень быстро подхватили и растиражировали. Если человек обладает правом собственности на здание, она не обязана постоянно находится в центре. А озвучили с такой подачей: приставы пришли на место, чтобы вручить предписание, но ее не обнаружили и теперь она в розыске как лицо, которое уклоняется от исполнения решения суда. Все в кучу собрали. Доверенные лица собственника уже давно получили документы на руки. Никто не в розыске. Никто не уклоняется.

— Вы согласны с выявленными нарушениями?

— Давайте разберемся, какие нарушения нам предъявили. Цитирую: «Детские аттракционы находятся на эвакуационных путях». На деле паровозик стоял у запасного выхода. Мы его передвинули. Это дело пяти минут. Захламлен выход — мы все убрали. Еще написали нарушение: «Не предоставлены документы об использовании отделочных и строительных материалов». На тот момент эти документы у нас не запросили.

В устной беседе нам проверяющие говорили, что не слышно голос, который объявляет об эвакуации. Уже на следующий день приехала обслуживающая организация, которая нам устанавливала пожарную сигнализацию. Теперь об эвакуации объявляет громкий мужской голос. На одном этаже не светился в темноте план эвакуации. Все исправили. Заказали. Все планы висят новые. Персонал был проинструктирован и до проверки. Каждые два месяца мы тренируемся по эвакуации и тушению условного пожара. Всей командой. Без халтуры. С секундомером. Норматив 3-4 минуты.

В интересах дизайна некоторые окна были зашиты, теперь это исправлено. Это действие заняло 15 минут. У нас девять эвакуационных выходов, положено — пять. Из этого здания можно эвакуировать и тысячу человек. У нас находится 150 человек максимум. На входе — турникеты. Как только сработает система пожарной сигнализации, автоматически откроются двери, а турникеты опустятся. Все двери автоматически разблокируются.

Персонал показывает, как открываются запасные выходы

В здании девять запасных выходов

Еще в нарушения нам записали, что здание площадью более 800 квадратных метров должно быть оборудовано автоматической системой пожаротушения. Но в здании такого типа — общественного и административно-бытового — должна быть установлена только система автоматической сигнализации, а не пожаротушения. Она у нас есть и была.

Нам прописали, что не обработаны перекрытия. Ранее мы полностью меняли кровлю, мы обработали все огнебиозащитой (это делается для снижения пожарной опасности материалов и конструкций и повышения их антисептических свойств). Есть документы от подрядчика. Сейчас сделали экспертизу.

Аттракционы для детей постарше размещены на втором этаже

Отзывы юных посетителей

При срабатывании сигнализации турникеты автоматически опускаются

— То есть вам предъявили список нарушений, но не дали времени на их устранение?

— Проверка была 30 марта. 16 апреля предъявлен иск прокуратуры. И никто не спросил, вдруг за эти 16 дней в нашем центре другая картина, и уже все исправлено. Нам никто не дал слова сказать. А сразу наложили обеспечительные меры — до суда, который назначен на 4 июля.

Да, это обязанность надзорных органов — проверить. Мы благодарны ситуации, которая делает нас лучше.

Сотрудники показывают, где размещены щиты с пожарным рукавом и огнетушителем

Мы согласны, что выявлены нарушения. Но почему нам их не показали, не зафиксировали, не дали время их устранить? А так показательно закрыли, без права хотя бы исправить все. У нас нет задачи «вести бизнес любой ценой». Мы, наоборот, готовы и хотим обеспечить полную безопасность. Знаете, в оборудование и организацию РЦ было вложено колоссальное количество денег. Так что экономить на безопасности — это безграничный и неоправданный риск.

Маркетолог детского развлекательного центра «октябрь» Елизавета Костарева: