От лопат до саженцев: «Дачный сезон-2018» открыли вологжане

Сельскохозяйственная ярмарка развернулась сегодня, 28 апреля в самом центре областной столицы на ул. Орлова. Свою продукцию представили сельхозпредприятия региона, а также индивидуальные хозяйства. Купить можно было все: от семян и рассады, до инвентаря и садовой мебели.

Большой ажиотаж был у палатки с саженцами. За кустами груши, смородины, ежевики и малины выстроилась очередь. Но самый большой спрос на яблони.

«Последние два года были тяжелыми для этих культур — отмечалось подмерзание. Поэтому дачникам нужно обновить посадки», — поделился директор фермерского хозяйства Сергей Дышлюк.

Не только покупки, но и полезные советы можно было «приобрести» на ярмарке. Бесплатные консультации также были популярны сегодня. Специалисты рассказывали всем желающим, как ухаживать за растениями, когда производить посадки, как добиться большего урожая.

Кроме того, на торговых рядах был представлен мед с лучших пасек Усть-Кубинского района, свежие овощи из «Тепличного» и даже Великоустюгский хлеб. Покупатели ценят вологодскую продукцию — настоящий гастрономический патриотизм.

«Сезонные ярмарки приурочены, как правило, к определенным временам года неспроста. Летом здесь обилие фруктов, ягод, овощей и других сезонных культур. Осень традиционно богата урожаем, которые зреют в течение лета, и первыми заготовками. А вот весенняя ярмарка помогает вологжанам подготовиться к дачному посадочному сезону. На торговых рядах можно поторговаться или получить скидку, что снизит стоимость продукта», — рассказал директор городского Центра развития и поддержки предпринимательства Андрей Крупнов

Сегодня среди продавцов и представители УФСИН , но на них нет погонов. В своем павильоне они представили работы заключенных. Это скамейки, кадки и ушаты для бани, мебель для дачи, резные шкатулки и глиняная утварь, постельное белье и даже картины из песка.

«Это все сделали осужденные, которые работают в условиях поселений. Деньги с продажи этих товаров пойдут на погашение исковых требований. Также такая работа является частью реабилитации. Труд полезен для всех», — поделился начальник Центра трудовой адаптации ФКУ Колонии-поселения № 6 Грязовца Алексей Коновалов

Следующая большая ярмарка развернется летом на площади Революции. Здесь вологжане и гости областной столицы смогут купить «Настоящий Вологодский продукт».