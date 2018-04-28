Беларусь нарастит поставки автокомпонентов и двигателей для Группы ГАЗ

Белорусский холдинг «Автокомпоненты», а также «Минский моторный завод» увеличат объем и номенклатуру поставок автокомпонентов и двигателей для Группы ГАЗ

Как сообщает посольство Республики Беларусь в РФ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита на Горьковский автозавод делегации во главе заместителем премьер-министра Беларуси Виталием Семашко.

В ходе встречи был отмечен высокий уровень кооперации белорусских предприятий-производителей автокомпонентов с российским автопроизводителем. Виталий Семашко и исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин вручили президенту Группы ГАЗ Вадиму Сорокину Благодарность Совета делового сотрудничества (СДС) Республики Беларусь и Нижегородской области за значительный личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Отметим, что днем ранее в Нижнем Новгороде состоялось 16-е заседание СДС, впервые между сторонами был подписан план сотрудничества на три года — с 2018-го по 2020-й. Согласно документу, нижегородские предприятия рассчитывают увеличить поставки грузовых автомобилей и автобусов, радиоэлектроники.