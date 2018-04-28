Милонов готов поддержать «Конопляный марш»

Власти Санкт-Петербурга впервые согласовали проведение Всемирного конопляного марша. Эта ежегодная акция проходит по всему миру с 1999 года в первую субботу мая. Организаторы марша в Санкт-Петербурге в заявке в администрацию Невского района назвали целью мероприятия гуманизацию уголовного законодательства относительно производителей и потребителей конопли, а также защиту прав потребителей и развитие коноплеводства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что готов поддержать «Конопляный марш», но только при одном условии.

«Если участники этой акции самовывозом сдадутся властям. Они соберутся, и власти вместе с веселыми сотрудниками ОМОНа и Росгвардии примут всех участников, проведут принудительное тестирование на наркотики, и всех наркоманов тут же отведут в наркотическую клинику. Вот это будет марш. Вот это будет весело. Настоящее, так сказать, событие. Думаю, что горожане и россияне очень поддержат такие действия властей», — заявил Милонов.

По его словам, необходимо привлечь к ответственности тех, кто согласовал акцию в поддержку марихуаны.

«Надо проверить, кто готовил разрешение, не наркоман ли какой-нибудь там затесался. Если этот марш будет каким-то образом пропагандировать наркотики, то я добьюсь не только прекращения этого марша, но и привлечения к ответственности того чиновника, который подписал разрешение о проведении этого марша, поскольку пропагандировать наркотики в нашем городе не разрешено никому. Если кто-то думает сделать себе back door key (ключ от черного выхода — прим. НСН) от либерального heaven (рай — прим. НСН), то ничего у него не получится. Это категорически запрещено», — заявил Милонов.

Отметим, как сообщает «Фонтанка.ру», подписал разрешительный документ исполняющий обязанности главы администрации Невского района Сергей Оверчук.

По данным издания, после согласования марша, в администрации получили уведомление от организаторов, что акция отменяется. Один из инициаторов, адвокат Аркадий Чаплыгин сообщил «Фонтанке.ру» , что мероприятие все же состоится, но в форме, не требующей согласования.