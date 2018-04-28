В Южном Тушине научат позитивно смотреть на окружающий мир

Культурном центре «Салют» Южного Тушина в воскресенье, 6 мая, в рамках клубного проекта «В поисках гармонии» состоятся бесплатные консультации по психологии для всех желающих. Занятие проведет специалист Московской службы психологической помощи населению в СЗАО Анна Мухаметшина

— Если в вашей жизни возникли трудности, не стоит замыкаться в себе. Из любой ситуации есть выход. Зачастую достаточно посмотреть на нее профессиональным взглядом со стороны. Наш психологический клуб поможет избавиться от груза неудовлетворенности, приобрести спокойствие, внутреннюю силу, позитивный взгляд на мир и на самого себя, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко

Напомним, КЦ «Салют» расположен по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало консультаций в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 16+.