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В Южном Тушине научат позитивно смотреть на окружающий мир
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В Южном Тушине научат позитивно смотреть на окружающий мир 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина в воскресенье, 6 мая, в рамках клубного проекта «В поисках гармонии» состоятся бесплатные консультации по психологии для всех желающих. Занятие проведет специалист Московской службы психологической помощи населению в СЗАО Анна Мухаметшина.
— Если в вашей жизни возникли трудности, не стоит замыкаться в себе. Из любой ситуации есть выход. Зачастую достаточно посмотреть на нее профессиональным взглядом со стороны. Наш психологический клуб поможет избавиться от груза неудовлетворенности, приобрести спокойствие, внутреннюю силу, позитивный взгляд на мир и на самого себя, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
Напомним, КЦ «Салют» расположен по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало консультаций в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 16+.
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