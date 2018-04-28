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В САО состоялся фестиваль патриотической песни в честь Дня Победы
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В САО состоялся фестиваль патриотической песни в честь Дня Победы 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
24 апреля 2018 года в Московском Государственном институте индустрии туризма (МГИИТ) имени Ю. А. Сенкевича состоялся фестиваль военной патриотической песни. В преддверии одного из самых главных праздников нашей страны — Дня Победы — в гостеприимном зале МГИИТ собрались студенты из самых различных вузов, чтобы отдать долг памяти ветеранам Великой отечественной войны и продемонстрировать свои певческие дарования.
будет посвящен юбилейной годовщине Победы».
Традиционно в фестивале принимали участие молодогвардейцы Северного Административного Округа города Москвы. С позлравитеоьной речью выступил руководитель местного отделения ВОО Молодая Гвардия Единой России САО города Москвы Федотов Владислав Сергеевич.
Среди гостей фестиваля присутствовали представители администрации учреждений участников, а так же ветераны боевых действий.
В фестивале приняли участие несколько десятков студентов из различных вузов. Участники и гости мероприятия вспоминали песни Победы. Студенты исполняли песни военных лет, среди которых: «День Победы», «Тучи в голубом», «Катюша» и многие другие всеми любимые патриотические музыкальные композиции. Присутствующие на мероприятии ветераны Великой Отечественной Войны подпевали знакомы мотивам, а иногда были всерьез растроганы исполнением песен.
«Фестиваль в МГИИТ живёт уже много лет, с каждым годом он становится все масштабнее. Огромная благодарность представителям университета за то, что это яркое событие продолжает жить и развиваться. Наше поколение не видело войн и ужасных сражений, но мы стараемся с трепетом хранить память о наших дедах и прадедах, которые много лет назад спасли нашу родину от фашистских захватчиков», — отметил руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Северного административного округа Владислав Федотов.
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