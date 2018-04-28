Кремль готовит Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. В Кремле готовят новый Национальный план противодействия коррупции, рассчитанный на 2018-2020 годы.

Как сообщает сайт Кремля, речь о документе шла на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, которое провел глава администрации президента Антон Вайно . «Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов проинформировал участников заседания о разработке проекта Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы», — говорится в сообщении.

"Президиум Совета поручил продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", — отмечается в сообщении.