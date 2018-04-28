Кремль готовит Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. В Кремле готовят новый Национальный план противодействия коррупции, рассчитанный на 2018-2020 годы.
Как сообщает сайт Кремля, речь о документе шла на заседании президиума Совета по противодействию коррупции, которое провел глава администрации президента Антон Вайно. «Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов проинформировал участников заседания о разработке проекта Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы», — говорится в сообщении.
По результатам состоявшегося на заседании обсуждения Минтруду России было поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции обязательно, а также расширения перечня таких мер в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский представили информацию о состоянии противодействия коррупции в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд.
"Президиум Совета поручил продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", — отмечается в сообщении.