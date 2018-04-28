Титов: открытие спецсчетов под каждый госконтракт может парализовать работу МСП

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал постановление правительства об открытии специальных счетов для участников госзакупок. По его мнению, открытие отдельного спецсчета под каждый контракт может нарушить работу предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила журналистам пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В соответствии с проектом постановления, малый и средний бизнес сможет открывать только один спецсчет в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой. Для участия в закупке на другой площадке поставщик должны каждый раз закрывать текущий спецсчет и заново его открывать в другом банке.

"Из-за очередного непродуманного предложения Минфина средний и малый бизнес лишится миллиардов рублей, многие разорятся", — заявил Титов. Принцип «один конкурс — один спецсчет» может парализовать работу предпринимателей, уверен он.

Как сообщала ранее директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства финансов РФ Татьяна Демидова , участники электронных торгов по государственным закупкам получат право самостоятельно выбирать банки, на спецсчета в которых будут перечисляться деньги для обеспечения участия в конкурсах.

Сейчас это банки, которые определяются оператором электронной площадки для проведения торгов по госзакупкам. После принятия соответствующих актов будет создан пул банков, из которых участник закупки сможет выбирать самостоятельно. По словам Демидовой, новый механизм также будет предусматривать возвращение финансовой организацией процентов за пользование теми средствами, которые участник внесет на соответствующие спецсчета для обеспечения участия в закупке.

Необходимые документы должны быть приняты весной, а вступить в силу летом 2018 года.