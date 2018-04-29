Ещё
ФК «Оренбург» возглавил турнирную таблицу после победы над ФК «Тюмень»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФК «Оренбург» возглавил турнирную таблицу после победы над ФК «Тюмень» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 апреля ФК «Оренбург» одержал волевую победу над «Тюменью».
Матч проходил на выезде. Итоговый счет -2:1. Голы у оренбуржцев забили Денис Попович и Сергей Терехов. На 6 минуте реализовал пенальти Попович, его мяч стал единственным в первом тайме. Во начале второго игрового отрезка активизировались хозяева поля, на 75 минуте им удалось поразить ворота оренбуржцев. Но на 87 минуте Терехов забил ответный гол, но игра до финального свистка судьи оставалась напряженной.
Теперь ФК «Оренбург» благодаря своей победе и проигрышу «Енисея» в параллельном матче возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.
2 мая ФК «Оренбург» сыграет у себя дома с ФК «Сибирь», сообщает пресс-служба оренбургского клуба.
АиФ-Оренбург: последние новости
Более 95 праздничных мероприятий готовят в Оренбурге ко Дню Победы Лучшие по охране труда Городские депутаты посадили деревья в сквере имени Лебедева и Сираева
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно430
Захарова напомнила Хейли о неуплаченных взносах75
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок142
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас167
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера395
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение