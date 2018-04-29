ФК «Оренбург» возглавил турнирную таблицу после победы над ФК «Тюмень»

28 апреля ФК «Оренбург» одержал волевую победу над «Тюменью».

Матч проходил на выезде. Итоговый счет -2:1. Голы у оренбуржцев забили Денис Попович Сергей Терехов . На 6 минуте реализовал пенальти Попович, его мяч стал единственным в первом тайме. Во начале второго игрового отрезка активизировались хозяева поля, на 75 минуте им удалось поразить ворота оренбуржцев. Но на 87 минуте Терехов забил ответный гол, но игра до финального свистка судьи оставалась напряженной.

Теперь ФК «Оренбург» благодаря своей победе и проигрышу «Енисея» в параллельном матче возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

2 мая ФК «Оренбург» сыграет у себя дома с ФК «Сибирь», сообщает пресс-служба оренбургского клуба.