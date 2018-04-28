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Никитин проверил готовность инфраструктуры ж/д вокзала «Нижний Новгород»
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Никитин проверил готовность инфраструктуры ж/д вокзала «Нижний Новгород» 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Глава региона Глеб Никитин проверил готовность инфраструктуры железнодорожного вокзала «Нижний Новгород», где завершен важнейший этап строительно-монтажных работ. С 28 апреля вокзал доступен для пассажиров, в том числе — маломобильных.
«Впечатления прекрасные: простор, свет, очень красиво вокруг, но самое главное даже не внешний вид, а функциональность», — отметил Глеб Никитин.
По словам главы региона, увеличена пропускная способность вокзала по пассажиропотоку более чем на 30%, залы ожидания расширены в 3 раза, пропускная способность касс — в 3,5 раза.
«Есть уверенность, что даже при пиковой загрузке вокзал люди будут чувствовать себя комфортно. Особо хотел бы отметить работу над безопасностью: количество камер наблюдения увеличено в 7,5 раз, не осталось «белых пятен» на территории вокзала. Всех нижегородцев можно поздравить с введением в строй очередного объекта наследия Чемпионата мира по футболу. У нас есть прекрасный аэропорт, теперь есть и прекрасный железнодорожный вокзал», — заявил глава региона.
Начальник дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский отметил, что нижегородский вокзал пришлось практически строить заново — кроме мозаичного панно и исторических элементов стен здесь все новое.
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