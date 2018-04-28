Никитин проверил готовность инфраструктуры ж/д вокзала «Нижний Новгород»

Глава региона Глеб Никитин проверил готовность инфраструктуры железнодорожного вокзала «Нижний Новгород», где завершен важнейший этап строительно-монтажных работ. С 28 апреля вокзал доступен для пассажиров, в том числе — маломобильных.

«Впечатления прекрасные: простор, свет, очень красиво вокруг, но самое главное даже не внешний вид, а функциональность», — отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, увеличена пропускная способность вокзала по пассажиропотоку более чем на 30%, залы ожидания расширены в 3 раза, пропускная способность касс — в 3,5 раза.

«Есть уверенность, что даже при пиковой загрузке вокзал люди будут чувствовать себя комфортно. Особо хотел бы отметить работу над безопасностью: количество камер наблюдения увеличено в 7,5 раз, не осталось «белых пятен» на территории вокзала. Всех нижегородцев можно поздравить с введением в строй очередного объекта наследия Чемпионата мира по футболу. У нас есть прекрасный аэропорт, теперь есть и прекрасный железнодорожный вокзал», — заявил глава региона.