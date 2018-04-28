Голливудский сценарный тренер Роберт Макки проведет семинары в Москве 

С 23 по 27 мая в Москве пройдут семинары всемирно известного сценарного тренера и бизнес-коучера Роберта Макки, которого называют одной из самых влиятельных фигур в Голливуде. В Москве в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 пройдут две серии его семинаров: 23 мая — семинар «История для бизнеса» о применении сторителлинга в бизнесе, а затем, с 24 мая, — четырехдневный практический семинар по сценарному мастерству «Истории на миллион долларов».
Семинары Роберта Макки посещали Джулия Робертс, Дайан Китон, Дрю Бэрримор, Джоан Риверз, Джон Клиз, Уильям Голдман, Питер Джексон, Дэвид Боуи, сценаристы таких сериалов, как «Во все тяжкие», «Подпольная империя», «Викинги» и «Клан Сопрано», а весь писательский состав компании Pixar ходит на его семинары регулярно. В России его семинары посещали Александр Митта, Андрей Кончаловский, Алексей Учитель и многие другие.
Всемирная известность пришла к Роберту Макки после публикации книги «История на миллион долларов», которая теперь является настольным пособием для большинства сценаристов. А доказав, что сценарные истории можно успешно применять в бизнесе, Макки стал личным консультантом топ-менеджмента таких компаний как Мicrosoft, Nike и других.
Роберт Макки и Кэрис Ван Хаутен (Красная Женщина из 'Игры престолов')
Программа «История для бизнеса» докажет, что рассказывая истории, можно выделиться среди конкурентов, увеличить лояльность к своему бренду, захватить и удержать внимание аудитории и убедить всех, что твой товар лучший. Здесь Роберт Макки объединяется с Томом Джерасом — основателем и СЕО Skyword — ведущей компании, специализирующейся на технологиях контент-маркетинга.
Во время семинаров «Истории на миллион долларов» Макки расскажет о главных принципах создания легендарной истории и о том, что лежит в глубинной структуре текста. В ходе занятий Макки помогает сценаристам думать за рамками формул и принимать лучшие решения.
Подробная информация и билеты на сайте.