Голливудский сценарный тренер Роберт Макки проведет семинары в Москве

С 23 по 27 мая в Москве пройдут семинары всемирно известного сценарного тренера и бизнес-коучера Роберта Макки, которого называют одной из самых влиятельных фигур в Голливуде . В Москве в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 пройдут две серии его семинаров: 23 мая — семинар «История для бизнеса» о применении сторителлинга в бизнесе, а затем, с 24 мая, — четырехдневный практический семинар по сценарному мастерству «Истории на миллион долларов».

Всемирная известность пришла к Роберту Макки после публикации книги «История на миллион долларов», которая теперь является настольным пособием для большинства сценаристов. А доказав, что сценарные истории можно успешно применять в бизнесе, Макки стал личным консультантом топ-менеджмента таких компаний как Мicrosoft , Nike и других.

Роберт Макки и Кэрис Ван Хаутен (Красная Женщина из 'Игры престолов')

Программа «История для бизнеса» докажет, что рассказывая истории, можно выделиться среди конкурентов, увеличить лояльность к своему бренду, захватить и удержать внимание аудитории и убедить всех, что твой товар лучший. Здесь Роберт Макки объединяется с Томом Джерасом — основателем и СЕО Skyword — ведущей компании, специализирующейся на технологиях контент-маркетинга.

Во время семинаров «Истории на миллион долларов» Макки расскажет о главных принципах создания легендарной истории и о том, что лежит в глубинной структуре текста. В ходе занятий Макки помогает сценаристам думать за рамками формул и принимать лучшие решения.

Подробная информация и билеты на сайте.