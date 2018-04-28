Мы в одной связке. О Дне Победы, добровольчестве и благоустройстве города

О том, как это происходит, рассказывает депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров

Творить добро — легко

Анна Калинина : Дмитрий Александрович, какие планы у вас на май? Как собираетесь поздравлять ветеранов с Днём Победы?

Дмитрий Фёдоров: Май — удивительный месяц. Ведь он начинается с праздничных дней, тёплой погоды и с хорошего настроения. Каждый год всей семьёй мы ходим на первомайскую демонстрацию, а 9 Мая участвуем в параде, в районном шествии с возложением цветов к памятным местам, в акции «Бессмертный полк».

В этом году в преддверии празд­ника Победы в Свердловском районе пройдёт несколько встреч ветеранов Великой Отечественной войны со школьниками. Считаю, что такие мероприятия очень важны: связь поколений не должна прерываться. А передать внутренний боевой настрой, патриотический дух можно только от сердца к сердцу. Да и кто лучше ветеранов расскажет ребятам о тех далёких страшных годах, о боевых походах, о настоящей фронтовой дружбе, о Победе.

Для участников войны (а их, к сожалению, осталось совсем немного) и для тружеников тыла мы приготовили небольшие приятные подарки. Совместно с представителями районного Совета ветеранов и со школьниками пойдём их поздравлять. Знаю, как ветераны ждут от нас этого внимания.

В праздничные майские дни в микрорайоне Владимирском вместе с председателем городской думы Юрием Уткиным проведём торжественную церемонию, посвящённую памяти погибших на войне.

— Вовлечение молодёжи в общественную жизнь, повышение уровня ответственности — важность этого ни у кого не вызывает сомнения. Как же снизить градус безразличия к происходящему вокруг у подрастающего поколения? Могут ли в этом помочь добровольческие проекты?

— Думаю, да, могут. К примеру, я поддерживаю проект членов Молодёжного парламента при Пермской городской думе. Вместе занимались разработкой этой идеи.

Проект «Планета людей» направлен на то, чтобы познакомить ребят с добровольческой деятельностью, донести до молодёжи главные идеи. Какие именно? Во-первых, творить добро легко. Во-вторых, своими поступками можно улучшить жизнь в нашем городе. В-третьих, у добровольчества нет возрастных ограничений. И в-четвёртых, занимаясь добровольческой деятельностью можно раскрыться как личности, познакомиться с интересными людьми и даже найти работу. Я сам участвую во встречах с учащимися в рамках проекта и вижу реальный интерес с их стороны к этой деятельности.

Как будет работать проект? Внутри школ сформируют универсальные команды добровольцев из активных ребят, чтобы они организовывали и/или проводили районные и городские мероприятия. У каждой команды, в состав которой войдут не более 15 человек, будет наставник от школы. Ребята начнут работать, проведут не менее четырёх мероприятий. А о результатах можно будет судить по их письменным и фотоотчётам.

Планируется, что ребята будут взаимодействовать с благотворительным фондом «Берегиня», приютом «Матроскин», с ветеранами Великой Отечественной войны. Они также будут проводить во дворах города различные игры для детей.

Раз скамейка, два скамейка

— Май — это ещё и начало периода благоустройства во дворах. Много ли домов подали заявки на софинансирование в этом году? Какие объекты преобразятся уже в мае-июне?

— Сейчас идёт подготовка документов на получение субсидий для благоустройства территорий. На это нужно много времени, поэтому ремонтные работы начнутся не ранее июля.

Реестр заявок очень большой. После успешной работы проекта «Городская среда» выявилось много неравнодушных жителей, которые хотят включить свои дворы в эту программу. Таким образом «выстроилась» очередь на 2-3 года вперёд. Главные пункты программы благоустройства в этом году — асфальтирование и обус­тройство пешеходных тротуаров, установка скамеек и урн. Также планируем оборудовать десять детских площадок во дворах округа и провести ремонт придомовой территории по двадцати адресам. Так что работы хватит на всё лето. А её итоги увидим осенью — в сентябре-октябре.

— Как строите работу со школами в округе?

— Если сказать коротко — мы тесно сотрудничаем со школами. Стараемся помогать всем учреждениям образования, всегда отзываемся на приглашения участвовать в различных мероприятиях: в концертах к 8 Марта, различных школьных ярмарках, церемониях вручения аттестатов и т. д. Приходим также и на торжества, посвящённые юбилейным датам.

Если говорить о материальной помощи школам, то со своей стороны оказываю финансовую поддержку (из бюджета) на ремонтные работы зданий, на благоустройство территорий, приобретение техники. В этом году запланировали открыть выставочную экспозицию в школе № 96 и обустроить спортивную площадку на территории школы № 77.

Прямые вопросы

— С какими проблемами обращаются граждане в общественную приёмную? Какие темы самые острые? Кому удалось помочь в этом году?

— Вопросы задают разные: от социальной сферы до юридической. Самой острой темой остаются проблемы ЖКХ и благоустройства: неудовлетворительная работа управляющих компаний, сетевых компаний, завышенные тарифы на коммунальные услуги и прочее. Всё это беспокоит людей. И они не боятся задавать конкретные вопросы.

Есть проблемы, которые можно решить во время консультации на приёме. Бывает, что кому-то достаточно просто получить совет. А некоторые вопросы прорабатываем и в течение месяца — всё зависит от проблематики и глубины ситуации. Но в любом случае стараемся помочь каждому, ведь от благополучия даже одного человека атмосфера в городе становится лучше. И я рад, что в этом есть и моё участие.