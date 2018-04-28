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Казахстанскому бизнесмену разрешили купить активы в ленинградском порту
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Казахстанскому бизнесмену разрешили купить активы в ленинградском порту 

РИА Новости 17 минут назад
ГОРКИ, 28 апр — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила казахстанскому бизнесмену Тимуру Кулибаеву приобрести активы в порту Высоцк (Ленинградская область) у российских акционеров, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Ходатайство, которое было поддержано правительственной комиссией, касается гражданина Казахстана Кулибаева Тимура Аскаровича, который приобретает у ряда российских акционеров порт Высоцк. Это порт, который находится в 50 километрах от российско-финляндской границы и в 90 километрах от города Санкт-Петербург. Он получит контроль над этим портом, но это как бы продолжение работы в Таможенном союзе, и казахский представитель приобретает серьезные такие активы на Балтике, что радует всех нас", — заявил журналистам Артемьев по итогам заседания правкомиссии в субботу.
Кулибаев — председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, председатель президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», зять президента Казахстана, независимый директор "Газпрома".
В настоящее время в Высоцке работают угольный стивидор ООО «Порт Высоцкий» (контролируется кипрской Sibenko Holding) и нефтеналивной терминал "Лукойла" — ООО «РПК Лукойл-II». В порту Высоцк также идет строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа. Реализацией проекта занимается ООО «Криогаз-Высоцк» (совладельцы — "Новатэк" и «дочка» Газпромбанка "Криогаз").
По итогам 2017 года порт Высоцк увеличил перевалку грузов на 3% — до 17,551 миллиона тонн. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 5% — до 10,422 миллиона тонн, угля — увеличилась на 16%, до 7,129 миллиона тонн.
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