Ещё
Наталья Весельницкая: Этот олух из штаба Трампа испортит что угодно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наталья Весельницкая: Этот олух из штаба Трампа испортит что угодно 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Москва — Российский адвокат Наталья Весельницкая признала, что ее отношения с правительством Путина были более близкими, чем она первоначально утверждала. В пятницу Весельницкая сообщила о том, что она регулярно и часто контактировала с Кремлем по поводу «беспрецедентной, колоссальной и дикой» несостоятельности избирательного штаба Трампа.
«Неоднократно я информировала ФСБ (российскую Федеральную службу безопасности) по вопросам, относящимся к поразительной некомпетентности членов избирательной кампании Трампа, — сказала Весельницкая. Одновременно она признала, что имела беседу с самим Путиным, который полностью согласился с ее характеристикой Дональда Трампа-младшего как непрофессионального олуха, способного испортить даже самое простое дело.
«Более того, я направила тысячи файлов по поводу разного рода случаев, инцидентов и событий, в ходе которых избирательный штаб Трампа показал, что его сотрудники — бестолковые идиоты, совершенно не обращающие внимание на государственную измену, которую они совершают против Соединенных Штатов почти при любой возможности. Я не могу сказать, что реакцией ФСБ на мои слова было удивление».
Весельницкая подтвердила, что через какое-то время она оборвала свои связи с избирательным штабом Трампа, объяснив свое решение тем, что эти, по ее словам, безмозглые ослы испортят все то, к чему стремилась Россия, и вместо этого она решила сосредоточить свои усилия на «безжалостных и мудрых последователях Макиавелли» из Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association).
ИноСМИ: последние новости
На чьей они стороне? Великобритания — в бешенстве: страны ЕС не дают ей нанести очередной санкционный удар по России Assisi Pax и «Золотая пальма». Как Путин и Папа Римский встали вместе против Запада Будущее турецко-российских отношений в Евразии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян273
Лавров сделал заявление года137
Анонсировано повышение пенсионного возраста626
Известный режиссер разбился в ДТП19
Российских моряков запугали украинскими пиратами98
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение