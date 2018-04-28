Москва — Российский адвокат Наталья Весельницкая признала, что ее отношения с правительством Путина были более близкими, чем она первоначально утверждала. В пятницу Весельницкая сообщила о том, что она регулярно и часто контактировала с Кремлем по поводу «беспрецедентной, колоссальной и дикой» несостоятельности избирательного штаба Трампа.
«Неоднократно я информировала ФСБ (российскую Федеральную службу безопасности) по вопросам, относящимся к поразительной некомпетентности членов избирательной кампании Трампа, — сказала Весельницкая. Одновременно она признала, что имела беседу с самим Путиным, который полностью согласился с ее характеристикой Дональда Трампа-младшего как непрофессионального олуха, способного испортить даже самое простое дело.
«Более того, я направила тысячи файлов по поводу разного рода случаев, инцидентов и событий, в ходе которых избирательный штаб Трампа показал, что его сотрудники — бестолковые идиоты, совершенно не обращающие внимание на государственную измену, которую они совершают против Соединенных Штатов почти при любой возможности. Я не могу сказать, что реакцией ФСБ на мои слова было удивление».
Весельницкая подтвердила, что через какое-то время она оборвала свои связи с избирательным штабом Трампа, объяснив свое решение тем, что эти, по ее словам, безмозглые ослы испортят все то, к чему стремилась Россия, и вместо этого она решила сосредоточить свои усилия на «безжалостных и мудрых последователях Макиавелли» из Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association).