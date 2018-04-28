Карету мне: Усадьбы Москвы и Подмосковья, которые стоит увидеть

Майские праздники все ближе, цены на билеты зарубеж кусаются все больше, а желание все бросить и уехать в отпуск одолевает все сильнее? Если вы еще не определились с планами на длинные выходные, но хотели бы уехать подальше от городской суеты, обратите внимание на подмосковные усадьбы. Атмосфера дворцов, истории, традиционное чаепитие и отдых в тихом парке вдали от мегаполиса — минимальный набор, который вы найдете, посетив Дубровицы , Мелихово, Архангельское, Кусково или другую подмосковную усадьбу. Читайте путеводитель «МИР 24» и выбирайте имение себе по вкусу.

Архангельское

Современные усадьбы — это уже давно не «господские дома на селе», как описывал их в своем словаре Владимир Иванович Даль. Бывшие пригородные имения зажиточных москвичей давно превратились в центры притяжения туристов. Здесь можно фотографировать, устраивать пикники, оставаться с ночевкой, сюда комфортно приехать с детьми любого возраста или даже послушать джаз.

Одна из ближайших подмосковных усадеб — Архангельское. Это единственный архитектурно-парковый ансамбль вблизи столицы, где сохранились все элементы планировки и застройки времен позднего классицизма.

Расположенная всего в 29 километрах от центра столицы, усадьба остается нетронутым историческим островком, уцелевшим с конца XVII века. За это время имением владели князья Одоевские, Дмитрий и Николай Голицыны, коллекционер Юсупов и его потомки. В разное время «Архангельское» посещали Пушкин , Карамзин, Вяземский, Огарев, Серов, Стравинский, императоры Александр I, Николай I, Александр II и Александр III.

Каждый из владельцев старался добавить в облик Архангельского свой почерк, поэтому к XIX веку на территории усадьбы появились музеи живописи, графики, скульптуры, редких книг, несколько оранжерей, памятников знаменитым посетителям и меценатам, посещавшим усадьбу.

Стоимость посещения самого парка, колоннады, Большого, Малого дворца «Каприз» и Чайного домика — 400 рублей для взрослого и 250 рублей — для льготных категорий (дети до 16 лет, многодетные семьи, студенты-очники, пенсионеры). Если вы путешествуете организованной группой, можно заказать экскурсию по музейному комплексу с осмотром избранных коллекций (бронировать лучше за 1 — 2 недели), а в начале июня в Архангельское стоит заглянуть на фестиваль живой инструментальной музыки.

Парк открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00, понедельник, вторник и последняя среда каждого месяца — санитарные дни для экспозиций и дворцовых выставок. Добраться до усадьбы можно от станций метро «Тушинская» (маршрутное такси 151, автобуса 540, 549), метро «Рижская», «Дмитровская» или «Войковская» (электропоезд до Павшино).

Мелихово

Тихая усадьба Мелихово в окрестностях подмосковного Чехова совсем не похожа на дворцовый размах Архангельского. В период с 1892 по 1899 годы до своего отъезда в Крым здесь вместе с родителями жил Антон Павлович Чехов.

Музей писателя удалось восстановить в Мелихово лишь к 40-м годам XX века, но даже несмотря на долгие годы запустения, в усадьбе сохранился построенный Чеховым флигель, где он написал пьесу «Чайка».

В 60-е годы родственники писателя смогли собрать для коллекции музея более 30 тысяч предметов, связанных с именем Чехова: подлинные фотографии, рукописи, автографы. Здесь уцелели пальто, шляпа и знаменитый белый картуз писателя, купленный им в мелиховские годы, сервиз, ручка, карандаш, чернильница и пенсне.

В усадьбе на регулярной основе работают Международная театральная школа имени Чехова, где ежегодно в летний период устраивают свои мастер-классы российские актеры и режиссеры, конноспортивная секция, ежегодно с 19 по 26 мая здесь проходит Международный фестиваль «Мелиховская весна». Весной в усадьбе на аллеях «Любви» и «Левитановская горка» цветут вишни, яблони, есть приусадебный огород лекарственных растений «Юг Франции».

Работает усадьба ежедневно с 10:00 до 16:00, стоимость взрослого билета — 200 рублей, школьники и студенты могут посетить Мелихово за 165 рублей, дошкольники — бесплатно.

Добраться до усадьбы можно на электричке, которая следует от Курского вокзала или станции Царицыно до города Чехов и идет около часа. Близ железнодорожного вокзала города находится небольшой автовокзал, от которого до усадьбы идут автобусы и маршрутные такси №25.

Дубровицы

На полпути к городу Чехов, в Подольском районе Московской области находится небольшое село Дубровицы.

Первые упоминания об этом месте, вотчине боярина Морозова, сохранились с 1627 года, затем Дубровицами более 100 лет владели князья рода Голицыных. Усадьбу за это время не редко посещали представители дома Романовых и послы иностранных государств.

С конца XVII века здесь уцелел уникальный памятник архитектуры, заложенный при участии Петра I — Знаменская церковь иконы Пресвятой Богородицы, центральная часть архитектурного ансамбля усадьбы.

Находится храм на холме, на стрелке рек Десна и Пахра, он окружен ухоженным парком и аллеями. По левую сторону от церкви во времена Голицына были также построены колокольня (сейчас — небольшая звонница), княжеский дворец с Гербовым залом и богатый конный двор с готическими воротами.

В последние годы в одном из старинных зданий разместили Подольский ЗАГС, так что в весенне-летнее время в Дубровицах традиционно много молодоженов. Здесь можно сделать красивые снимки на фоне акациевых аллей и сирени, которые цветут в середине-конце мая.

Посещение всех достопримечательностей усадьбы бесплатно, в храме практически ежедневно проходят богослужения с 8:30 до 17:00. Из Москвы добраться до Подольска можно электропоездом с Курского вокзала, далее на автобусе или маршрутном такси №65 до поселка Дубровицы.

Абрамцево

В 60 километрах на север от Москвы на берегу реки Воря расположена помещичья усадьба Абрамцево, владельцами которой были сначала писатель Аксаков, а затем промышленник Мамонтов. Во времена последнего сюда любили приезжать на выходные члены мамонтовского художественного кружка — Репин, Васнецов Серов , Врубель, Поленов, Нестеров.

Пейзажи Абрамцево настолько вдохновляли ее посетителей, что именно здесь были написаны всемирно известные «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка» и «Богатыри» Виктора Васнецова.

Память о творческих людях, посетивших усадьбу, увековечена в названии объектов музея-заповедника: здесь есть «Скамья Врубеля», «Избушка на курьих ножках», сделанная по эскизам Васнецова, Поленовская дача, Мастерская Гартмана, экспозиция «Семья Аксаковых».

Территория усадьбы очень напоминает сказочные декорации для детского праздника, в особенности расписная Баня-теремок в «русском стиле», мастерская художников, усадебный дом Головиных с розовой крышей. В понедельник и вторник музеи Абрамцева закрыты, в остальные дни парк можно посетить с 10:00 до 20:00, экспозиции открыты с 10:00 до 18:00. Вход в заповедник платный, посещение главного усадебного дома стоит 300 рублей для взрослого и 150 рублей для лиц до 16 лет.

Добраться до усадьбы можно с Ярославского вокзала на поезде, следующем в Сергиев Посад или Александров, выйти нужно на станции «Хотьково», затем на маршрутном такси №55 до главного входа в музей-заповедник.

Кусково

Впрочем, историческую усадьбу можно найти не только в полутора часах езды от центра, но и в пределах МКАД. Одна из самых красивых городских усадеб — это Кусково. Она находится на территории лесопарка «Косино-Ухтомский». В XVIII веке это была увеселительная загородная резиденция для отдыха с дворцом, напоминающим малые крылья французского дворца Версаль.

Во времена графов Шереметьевых этот парк использовался как площадка для театральных праздников и приемов. Из интересных объектов Большая каменная оранжерея, Большой дворец, «Воздушный театр», собственный Эрмитаж и несколько прудов.

Внутри дворца можно осмотреть галереи, для которых граф Шереметьев лично отбирал французские и итальянские картины XVII — XVIII веков, зеркальный зал с гербом рода Шереметьевых, графскую столовую, мозаичную комнату.

Доехать до усадьбы можно от станции метро «Рязанский проспект» на автобусах №133 и 208 или от станции метро «Выхино» на автобусе №620.

Стоимость посещения парка ниже, чем в остальных усадьбах: 250 рублей за посещение дворца, 50 рублей — за осмотр архитектурно-паркового ансамбля XVIII века, по 100 рублей за вход в Голландский и Итальянский домики. Детям и пенсионерам предоставляются скидки до 50% от стоимости билета.

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