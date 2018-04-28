«Совсем обезумели». Улицу Минина лишили зелени

— Всё. Не будет больше деревьев на улице Минина! Все пеньки выкорчевали и гравием посадочные ямы засыпали! Теперь придут и заасфальтируют! Из озеленения послевоенного по площади Минина и улице Минина остались 4 липы… — с грустью написала нижегородка Татьяна Киреева . — Остальные в разное время спилили и новых не посадили. При голосовании о «комфортной городской среде» многие просили озеленение улицы…

— Совсем обезумели… — вздохнула Анастасия Олина.

— Разруха — это не старуха с клюкой, — написала Kireeva Polina.

В администрации Нижегородского района корреспонденту NN.RU сообщили, что комиссия признала часть деревьев на Минина аварийными и подлежащими вырубке». Новых деревьев взамен не высадят «из-за прохождения по данной территории большого количества коммуникаций и резко возросшего транспортного потока».