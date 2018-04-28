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Делегацию Швейцарии на ПМЭФ возглавит министр финансов
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Делегацию Швейцарии на ПМЭФ возглавит министр финансов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Делегацию Швейцарии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр финансов страны Ули Маурер, сообщает фонд «Росконгресс».
В состав делегации также войдут руководители крупных компаний и организаций, в том числе ABB, Glencore, Nestle, Philip Morris International, которые рассчитывают на долгосрочную работу с российскими партнерами.
"Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику. В настоящее время в России работают свыше 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом. Большое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата", — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков на встрече с послом Швейцарии в России Ивом Россье.
Стороны обсудили возможность проведения в рамках деловой программы ПМЭФ-2018 российско-швейцарского круглого стола, а также организации приема от имени главы швейцарской делегации. Кроме того, стороны обсудили детали проведения предстоящего «Финансового диалога» на уровне глав финансовых ведомств России и Швейцарии.
"Считаем важным и полезным швейцарское участие в ПМЭФ, которое представляет хорошую возможность для обсуждения текущих задач в двусторонних отношениях и путей их решения на уровне официальных лиц и представителей бизнеса", — отметил Россье.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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