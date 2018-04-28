Делегацию Швейцарии на ПМЭФ возглавит министр финансов

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Делегацию Швейцарии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр финансов страны Ули Маурер, сообщает фонд «Росконгресс».

В состав делегации также войдут руководители крупных компаний и организаций, в том числе ABB, Glencore, Nestle, Philip Morris International , которые рассчитывают на долгосрочную работу с российскими партнерами.

"Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику. В настоящее время в России работают свыше 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом. Большое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата", — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков на встрече с послом Швейцарии в России Ивом Россье

Стороны обсудили возможность проведения в рамках деловой программы ПМЭФ-2018 российско-швейцарского круглого стола, а также организации приема от имени главы швейцарской делегации. Кроме того, стороны обсудили детали проведения предстоящего «Финансового диалога» на уровне глав финансовых ведомств России и Швейцарии.

"Считаем важным и полезным швейцарское участие в ПМЭФ, которое представляет хорошую возможность для обсуждения текущих задач в двусторонних отношениях и путей их решения на уровне официальных лиц и представителей бизнеса", — отметил Россье.