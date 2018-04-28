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3 шаолиньских монаха, чьи способности поражают весь мир: видео
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3 шаолиньских монаха, чьи способности поражают весь мир: видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Легендарный монастырь Шаолинь не очень-то разбрасывается своими секретами. Большая часть воинов-монахов никогда не покидает Китая, увидеть их истинное мастерство, а не балаганные трюки, практически невозможно. Но троица монахов-отщепенцев, каждый из которых добился высшей ступени посвящения, не только не боится демонстрировать свою силу, но еще и выходит на ринг, показывая зрителям совершенно умопомрачительные вещи.
Ши Янь Мин представляет уже 34-е поколение знаменитой семьи шаолиньских монахов. Именно он в свое время открыл первый официальный храм Шаолинь в США. Обучение Ши Янь Мин проходил под строгим руководством отца и деда, в Шаолинь провинции Хэнань — этому храму насчитывается 15 веков. Его побег из Китая в США шокировал нацию: никто ранее не совершал ничего подобного.
Ван Бо обучался у Ши Янь Мина, достиг верхней ступени просвещения и получил благословение на открытие официального храма Шаолинь в Калифорнии. Ван Бо не часто выходит в ринг, предпочитая тратить все свое время на обучение новых учеников.
Лю Илун (настоящее имя Лю Синьцзюнь), после обучения в Шаолинь пошел по стопам ММА-бойца. Его знает весь мир как «Бешеного монаха». Истории и искусство этих монахов запечатлели на видео. Оно красноречивее любых текстов:
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