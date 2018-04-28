Городу трудовой доблести и славы Северодвинску — 80 лет

Торжественный вечер, посвященный 80-летию города трудовой доблести и славы — Северодвинска , организовали представители «Поморского землячества в Москве » 27 апреля.

На торжественном вечере собрались уроженцы этого города. Для гостей, в числе которых были и ветераны, и почетные граждане Северодвинска, и члены землячества, и моряки, и представители таких знаменитых в области судостроения, машиностроения и подводных флотов организаций, как: «Звездочка», «Арктика» и «Севмаш».

На мероприятии «Твои люди, Северодвинск» для всех трудящихся в этих производствах прозвучали песни, среди которых были и композиции об этом городе.

— Я считаю, что сегодня мы встретились с легендарными людьми, потому что для нашего города они сделали очень многое. Именно благодаря их заслугам и труду была основана мощнейшая база, которую мы развиваем. Эти люди строили Северодвинск и работали на заводах, результаты которых удивляют весь мир, — рассказал Игорь Скубенко.

Он добавил, что особенно приятно было увидеть творческие номера тех людей, которые так или иначе связаны с городом.

В этот вечер ведущие и организаторы не забыли и о женщинах, которые были рядом и всегда поддерживали тех, кто трудился на благо нашей страны. Их поблагодарили и вручили им цветы.

— В «Поморском землячестве в Москве» состоит много людей, которые всегда предлагают различные идеи. Так случилось и в этот раз, а мы просто организовали это мероприятие должным образом. Этот вечер мы провели именно в честь ветеранов, потому что необходимо помнить о том, как много они сделали для Северодвинска. Нам, безусловно, все удалось. Планировали, что вечер пройдет два часа, а получилось три с половиной, — поделился Владимир Енягин, председатель Правления «Поморского землячества в Москве».

В конце торжественного вечера представители администрации муниципального образования «Северодвинск» вручили награды и памятные подарки всем тем, кто внес свой труд в развитие города.

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